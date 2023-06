Oberkulm Aargau Verkehr AG, Steiner AG und Altersheim: Drei Dinge, die sich mit der neuen BNO ändern Das Altersheim und die Steiner AG haben Ausbaupläne und die AVA will Platz für lokales Gewerbe am Standort des alten Bahnhofs behalten. Die Bau- und Nutzungsordnung liegt gerade zur Mitwirkung auf.

Die Fläche, auf der der alte Bahnhof steht, soll auch künftig eingezont bleiben. Bild: zvg

Die aktuell gültige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Oberkulm stammt aus dem Jahr 1997. Seither hat sich in der Gemeinde einiges getan. Wie viele andere Gemeinden auch ist Oberkulm zurzeit an der Revision ihrer BNO. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren und die kantonale Vorprüfung sind mittlerweile abgeschlossen.

Rund 20 Firmen, Personen, Vereine und Nachbargemeinden haben die Möglichkeit zur Mitwirkung genutzt. Darunter auch einige bekannte Namen. So zum Beispiel die Aargau Verkehr AG (AVA). Zurzeit baut die Firma in Oberkulm einen neuen Bahnhof. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich per Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres erfolgen.

Ihrem Anliegen, auf eine Umzonung des Gebiets beim alten Bahnhof zu verzichten, stimmte die Gemeinde zu. Die Fläche, auf der der alte Bahnhof Oberkulm im Moment noch steht, sollte ursprünglich ausgezont und zu einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ÖBA) werden. Darauf wird nun verzichtet, «damit die Bauzonen nicht weiter verzettelt werden», wie es in der Übersichtstabelle der Mitwirkungen heisst. Weil an anderen Orten bereits genügen Bauland ausgezont wurde, sei die Auszonung der Fläche rund um den alten Bahnhof Oberkulm auch nicht zwingend nötig.

Die kleine Fläche gleich an der Einmündung von der Neudorfstrasse in die Hauptstrasse soll künftig eine Grünzone werden. Die beiden Parzellen dahinter – also die, auf der der Bahnhof zurzeit steht und diejenige zwischen dem Bahnhof und der Hauptstrasse – werden neu der Zone WA3 zugeordnet und mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert. «Dies soll die Entwicklungsattraktivität des Gebiets steigern und eine gesamtheitliche Erschliessung ermöglichen und regeln», so die Gemeinde in den Unterlagen.

Altersheim und Steiner AG wollen ausbauen

Weiter will das Alterszentrum Mittleres Wynental mehr Platz schaffen. Auf der nördlich an das Alterszentrum grenzende Parzelle sollen in Zukunft zwei Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen für betreutes Wohnung stehen. Dafür soll die Fläche von einer Landwirtschaftszone in eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen geändert werden. Zusätzlich soll die Erschliessung geändert werden, weil die heutige Anlieferungssituation gefährlich sei.

Die Oberkulmer R. Steiner AG hat bei der Gemeinde ebenfalls einen Änderungsantrag gestellt. Darin wird darum gebeten, die Teileinzonung einer Parzelle nicht quer sondern längs zu machen. Als Grund nennt die Firma die «intensive» Planung eines Neubaus auf der Parzelle an der Hauptstrasse. Auch dieser Antrag wurde genehmigt. «Eine Längszonierung trägt unter anderem zu einem einheitlichen Siedlungsrand bei», so die Unterlagen. Aktuell ist die betroffene Fläche in der Landwirtschaftszone. Künftig wird sie der Arbeitszone A1 angehören.

Derzeit läuft das öffentliche Auflageverfahren. Personen mit schutzwürdigem eigenem Interesse können also noch bis zum 26. Juni eine Einwendung gegen die BNO einfügen. Nach der öffentlichen Auflage erfolgt das Einwendungsverfahren. Wie lange dies dauert, kann laut Gemeinde zurzeit noch nicht abgeschätzt werden