Gewerbe Immer mehr dubiose Baufirmen im Aargau? Chefs eingesessener Firmen erzählen, wie das Problem auch sie betrifft In letzter Zeit sind zunehmend Fälle publik geworden von säumigen Bauunternehmungen, die Schwarzarbeiter beschäftigen, Löhne, Sozialleistungen und Rechnungen nicht zahlen und dann von der Bildfläche verschwinden. Doch: Kaum geht eine Firma Konkurs, kommt bereits die nächste. Eingesessenen Firmen verlieren dadurch auch Aufträge.

Bei dubiosen Baufirmen verlieren am Schluss alle. Sandra Ardizzone

Vor einem Jahr berichtete die AZ über den Fall eines dubiosen Bauunternehmens in Reinach, dessen Chefs mehrere zehntausend Franken Löhne und Sozialbeiträge nicht zahlten, eine lokale Fahrzeugfirma übers Ohr hauten und sich, als es brenzlig wurde, aus dem Staub machten. Betroffen waren damals mindestens 13 Arbeiter, die fast alle aus Italien in die Region geholt worden waren und meistens gemeinsam in den gleichen Wohnungen in Reinach oder Menziken lebten.

Unterstützt von der Gewerkschaft Syna bekamen die meisten Arbeiter vor dem Arbeitsgericht Kulm Recht. Die italienischen Chefs, offenbar Vater und Sohn, erschienen nie zu den Verhandlungen. Die Firma ging gleich darauf Konkurs, nur drei Jahre nach ihrer Gründung. Kürzlich wurde das Liquidationsverfahren mangels Aktiven eingestellt.

Fast zeitgleich hatte es Syna-Regionalsekretär Michele Paternostro erneut mit einem ähnlichen Fall zu tun: Dieses Mal betraf es eine Baufirma mit Sitz in Menziken. Erst vor einem Jahr gegründet, konnte die Firma offenbar Löhne nicht zahlen, obwohl sie dies der Gewerkschaft in Aussicht gestellt hatte. Betroffen sind zwei italienische Brüder, die als Gipser gearbeitet hatten.

Einer der beiden verunfallte, die Suva zahlte das Versicherungsgeld an die Firma, die das Geld aber offenbar nicht an den Arbeiter weiterleitete. Bei den Schlichtungsverhandlungen vor dem Arbeitsgericht Kulm vergangene Woche erschien der Chef südosteuropäischen Ursprungs ebenfalls nicht.

Michele Paternostro, eigentlich für die Region Luzern zuständig, wird als Vertrauensperson immer öfter für solche Fälle im Wynental beigezogen, gilt inzwischen fast schon als Experte bei diesen Themen. Ihm sei zugetragen worden, dass diese Firma mehrere Schwarzarbeiter beschäftige. «Viele sind als Arbeitslose angemeldet und gehen dort arbeiten. Niemand macht etwas dagegen», sagt er.

Eingesessene Baufirmen verlieren dadurch Aufträge

Geschädigt werden nebst dem Staat und den Arbeitern auch eingesessene Baufirmen. Spricht man den Oberwynentaler Gewerbeverband und seriöse Firmen der Region auf dieses Thema an, rennt man offene Türen ein. «Das Problem ist real und es freut mich, dass es nun endlich medial aufgegriffen wird», antwortete etwa der Leiter eines Bauunternehmens aus dem Bezirk Kulm. Den Eindruck, dass sich die Fälle dubioser Baufirmen speziell im Wynental gehäuft hätten, bestätigt er. «Doch dieses Problem existiert nicht nur hier.»

Diese «wilde Unternehmungen», wie er sie nennt, würden nebst Lohnabkommen auch Sicherheitsregeln unterwandern und so Geld sparen. Dadurch könnten sie viel billigere Angebote machen als seriöse Firmen, die so Aufträge verlieren. Dies bestätigt der Geschäftsführer einer anderen Firma:

«Wir hatten einst fast einen Auftrag gefasst, dann kam so eine Firma und machte ein um etwa einen Drittel günstigeres Angebot. Wir bekamen den Auftrag nicht und die andere Firma ging später Konkurs.»

Kaum würden die dubiosen Firmen von Geschädigten betrieben, melden sie Konkurs an, die Zeche zahle dann die Allgemeinheit. Ein weiterer Firmenchef sieht da ein Kaskadenprinzip: Es werden mehrere GmbH gegründet. Geht eine Konkurs, kaufen Bekannte oder Verwandte über die anderen Firmen das Inventar günstig auf. Dann geht die Geschichte wieder von vorne los.

Dieser Wynentaler Firmenchef nimmt aber auch die anderen eingesessenen Firmen in die Pflicht: Viele gäben nämlich den dubiosen Firmen hie und da Aufträge, denken dabei nur an das schnelle Geld. «Gewisse Unternehmen sind da einfach selbst schuld», sagt er. «Bis jetzt war ich immer ein wenig stolz, dass Schweizer Firmen so etwas nicht machen. Doch jetzt sind ein paar auch auf den Geschmack gekommen.»

Arbeiter vor der Polizei im Gebüsch versteckt

Ein weiterer Aspekt ist die Schwarzarbeit: Als ein anderer Firmenleiter sah, wie in einer Baustelle in Beinwil am See an einem Samstagabend noch gearbeitet wurde, ging er spontan auf die Arbeiter zu und sprach mit ihnen. Es seien vier Männer mit Wohnsitz in Italien gewesen, die laut ihren Angaben rund 3000 Franken monatlich erhielten. Laut Landesmantelvertrag müsste der Minimallohn fast doppelt so hoch sein.

Kontrollen seitens des Kantons gebe es zwar, doch laut den angefragten Firmenchefs nicht oft genug. Wenn die Polizei auftauche, verschwänden die Arbeiter. Beim Bau eines Kreisels in Menziken, erzählt ein Chef, sei beobachtet worden, wie Männer bei Einfahrt der Polizei in Richtung Kindergarten gerannt und dort im Gebüsch verschwunden seien. Er sagt:

«Mir kommt es vor wie im wilden Westen. Die Leute können machen und tun, was sie wollen.»

Alle befragten Baumeister fordern ein entschiedeneres Vorgehen seitens der Behörden. Nebst dem Kanton prüft die paritätische Berufskommission PBK Bau Aargau etwa die Durchsetzung des Landesmantelvertrags; also das Einhalten der Mindestlöhne und Sozialleistungen.

Die Probleme sind vielschichtig. Grössere Bauunternehmen und das kleinere Ausbaugewerbe sind davon auch unterschiedlich betroffen. Lösungsansätze gibt es aber: Für das Gipsergewerbe zum Beispiel wurde vor Jahren eine Kautionspflicht eingeführt. Zudem hat die PBK vor drei Jahren das Informationssystem Allianz Bau (ISAB) gegründet: Alle fünf Jahre werden bei den Baufirmen Lohnbuchkontrollen durchgeführt und die Resultate veröffentlicht. Wer viele Verfehlungen hat, erhält keine öffentlichen Bauaufträge mehr.

Das ISAB erwische damit aber vor allem eingesessene Firmen, heisst es, nicht die sogenannt «wilden». Ziel war, dass allgemeinverbindliche Arbeitsbedingungen für alle herrschen und dass jede Firma und jeder Arbeiter in der Schweiz sich dort registriert und auch einen Zutrittsausweis erhält. Firmen dazu zwingen könne man aber rechtlich nicht und auch vom Datenschutz her hätte es Probleme gegeben, hiess es zuletzt.