«Neumatt» ist ein weiteres Mal Thema einer Auflage

Die Pfiffner Messwandler AG, die Jungheinrich AG und die A. Meier Gartenbau fiebern dem Moment entgegen, in dem in Hirschthal die Neumatte (zwischen Suhre und Suhrentalstrasse) eingezont ist und sie ihre Expansionspläne verwirklichen können. Projekte, die die Schaffung von rund 100 neuen Arbeitsplätzen ermöglichen. Im Septem- ber genehmigte der Grosse Rat die Umzonung mit 127 gegen 26 Stimmen. Am 4. Dezember sagte die Gemeindeversammlung Ja zur neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) – und das einstimmig. Das Referendum wurde erwartungsgemäss nicht ergriffen.