Das Widenmoos, idyllisch gelegen an der Kantonsgrenze zwischen Reitnau und Winikon LU, erstrahlt in neuem Glanz. Das Hallenbad ist weg, noch mehr Räume für Feiern jeder Grösse sind nun vorhanden. «Wir sind ein Wirtschaftsclub und kein Wellnesshotel», erklärt «Widenmoos»-Besitzer Fredy Bühler (71). Und er erzählt eine Reminiszenz aus der Zeit, als er sich für das Anwesen zu interessieren begann, das vom Schuhindustriellen Ernst Oskar Bally in der Zeit des Ersten Weltkrieges erbaut worden war.

Bühler befand sich in den Achtzigerjahren in Verhandlungen mit den damaligen Besitzern, als er vor Ort in den Garten gebeten wurde und dort einen gewissen Donald Trump und seine damalige Frau Ivana kennenm lernte. Die Trumps waren im «Widenmoos» zu Gast.

Bühler wohnte zu der Zeit in Aarau, war ein Immobilienunternehmer und Hotelbesitzer (unter anderem Parkhotel Zurzach). Er stand dem FC Aarau nahe und unterstützte den Concours- Hippique-Sport.