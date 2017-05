Woran erkennt man die andere Generation?

Der Patron schreibt noch auf einer Schreibmaschine. Auf einer Elektrischen mit Korrekturband. Er ist sich gewohnt, seine Gedanken auf einem A4-Blatt sauber zu formulieren. Die heutigen Jungen schreiben ein paar Wörter hin und her.

Sie bringen frischen Wind.

Selbstverständlich ist es auch meine Aufgabe, Neues in die Firma einzubringen. So war die Einführung unserer neuen Corrida vorletzte Woche kein klassischer Cigarren-Event. Und wir haben unseren jungen Mitarbeitern viel Freiheit gelassen bei der Vermarktung im Netz. Das Cigarrenrauchen wird fälschlicherweise mit «alt» verbunden. Ich bin überrascht, wie viele Junge gelegentlich Cigarren rauchen. In den Raucherlounges hat es Leute aller Generationen – das gefällt mir.

Was zeichnet die Cigarren- Raucher aus?

Sie sind Genussmenschen. Es geht auch darum, der Umwelt zu signalisieren, jetzt nehme ich mir Zeit und geniesse, also nicht nur das eigentliche Rauchen steht im Vordergrund.

Die Stumpen-Raucher sind anders.

Ja, sie haben immer einen Stumpen im Mund. Stumpen werden vor allem von älteren Herren geraucht. Der Konsum ist rückläufig.

Wie laufen die Krummen?

Sie sind ein Markenzeichen der Firma Villiger. Und sie geben einer Person Charakter: Einer, der Krumme raucht, der will speziell sein. Wir wachsen weltweit mit diesem auffälligen Produkt. In der Schweiz haben wir bereits ein derart hohes Niveau erreicht, dass ein weiterer Ausbau schwierig ist.

Floriert das Unternehmen Villiger?

Wir haben 1700 Angestellte und produzieren jährlich über 1,5 Milliarden Cigarren und Cigarillos. Im Gegensatz zur Branche wachsen wir. Aber es gibt immer wieder Probleme, die ein mittelständisches, weltweit agierendes Familienunternehmen massiv treffen können. Letztes Jahr mussten wir einen siebenstelligen Betrag ausgeben, um den neuen europäischen Tabakprodukte-Richtlinien zu genügen. Wir mussten das Design von all unseren Packungen anpassen.

Villiger in der Schweiz?

Das ist vor allem Pfeffikon mit 120 Angestellten, von denen etwa 80 in der Produktion arbeiten. Dazu kommen gegen 20 übers Land verteilte Vertreter. 80 Prozent der Produktion in Pfeffikon wird im Schweizer Markt abgesetzt.

Ist der starke Franken trotzdem ein Problem?

Sogar ein enormes Problem. Einerseits sind die Kosten der Wertschöpfung in der Schweiz wesentlich höher. Andererseits spüren wir den Einkaufstourismus.

Ist die Zahl der Arbeitsplätze im Wynental einigermassen stabil?

Ja, auch wenn es immer kleine Verschiebungen gibt. Die Schweiz ist ein guter Standort, um innovativ zu sein. Das globale Marketing wird neu von der Schweiz aus geleitet. Dessen Leiterin, Tanja Häfeli, hat ihr Büro in Pfeffikon. Und wir haben einen Experten im Bereich Digital Marketing eingestellt.

Ein Kompliment an das Wynental.

Das ganze Team leistet tolle Arbeit. Da kommt die schweizerische Qualität zum Tragen. Man ist sich gewohnt, in verschiedenen Umfeldern und Kulturen relativ pragmatisch und schnell zu arbeiten – und auch innovativ zu sein. Das ist nicht in allen Ländern so. Anderorts sind die Hierarchien viel wichtiger. In Pfeffikon haben wir ein selbstständiges Team, das den Markt Schweiz gut betreut und auch erfolgreich ist. Pfeffikon ist für mich ein Vorzeigestandort, was die Zusammenarbeit betrifft.

Sie investieren in Pfeffikon?

Es gibt auch in der Produktion Innovationen. Wir haben in den letzten zwei Jahren in Pfeffikon viel Geld für neue Maschinen und innovative Produktionsprozesse ausgegeben.

Vor zwei Jahren waren zwei der Enkelinnen von Heinrich Villiger im Betrieb tätig. Ist das immer noch so?

Nein. Aber die Kinder von Heinrich Villiger haben Interesse, die Firma in der Familie zu behalten. Wir wissen, wie es weitergeht. Die Enkelinnen, die derzeit nicht im Betrieb sind, befinden sich in Weiterbildungen. Eine studiert Agronomie an der ETH – ein Bereich, der für uns enorm wichtig ist.

Was ist das grösste Problem für Produzenten von Raucherwaren?

Es gibt die Zigaretten und die braune Ware. Das Schwierigste ist die ganze Regulierung. Die WHO hat den Tabak auf eine ‹rote Liste› gesetzt. Der Tabakkonsum wird allgemein bekämpft. Die Zigaretten und die braune Ware werden in den gleichen Topf geworfen. Die Regulierungen sind eigentlich da, um die Sucht zu bekämpfen, werden aber auch gegen den Genuss angewendet. Wir von der braunen Ware sind innerhalb des Tabakkonsums eine ganz kleine Nische: 98 Prozent sind Zigaretten. Als erwachsener, mündiger Bürger sollte ich doch selber entscheiden können, ob ich einmal in der Woche eine Cigarre rauchen will. Bei der braunen Ware bräuchte es keine Regulierungen.

Wir hätten erwartet, die Beschaffung von qualitativ hochstehendem Tabak sei Ihr grösstes Problem.

Die Beschaffung von Tabak ist schwierig, aber machbar. Noch schwieriger ist es, Spezialisten zu finden, die guten und weniger guten Tabak unterscheiden können. Wie bei jedem anderen landwirtschaftlichen Produkt gibt es Schwankungen. Bei uns ist die Lagerhaltung extrem wichtig. Wir müssen mindestens ein Jahr überstehen können, wenn beispielsweise Ecuador wegen eines Vulkanausbruchs einen Zyklus lang keine Deckblätter liefern kann.

Das Zigarren-Rauchen scheint eine Männerdomäne zu sein. Wie hoch ist der Anteil Frauen unter Ihren Kunden?

Ich kenne keine entsprechende Untersuchung. Beim Launch-Event der Corrida waren etwa 15 Prozent Frauen – die auch geraucht haben. Bei den aromatisierten Cigarillos ist der Frauenanteil höher. Aber genau wissen wir es nicht.

Sie haben Erfahrung im Maschinenbau, der Elektroindustrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Sportartikelindustrie. Was unterscheidet den Verkauf von Sportartikeln vom Verkauf von Raucherwaren?

Es gibt gewisse Grundsätze, die immer gleich sind. Aber es gibt Branchen, die unterschiedlich weit sind. Was die sozialen Medien anbetrifft, ist die Sportindustrie wesentlich weiter als die Tabakbranche. Da kann man gewisse Ideen übernehmen.

Sind E-Zigaretten und Wasserpfeifen eine Konkurrenz für das Unternehmen Villiger?

Im Moment noch nicht. Aber man weiss nie, wie sich die Situation weiterentwickelt. Das hängt auch von den Regulierungen ab. Es gibt bereits Versuche mit E-Cigarren. Wir machen uns selbstverständlich langfristig Gedanken.