Um das heisse Eisen, den Unterkulmer Böhlerkreisel, wird heuer wohl vor allem gestritten. Gebaut wird sicher noch nichts. Rund 60 Einwendungen sind gegen das 22-Millionen-Projekt eingegangen. Gemäss Baudepartement soll es im Februar erneut eine öffentliche Informationsveranstaltung geben. Daneben werden dieses Jahr vor allem Einwendungsverhandlungen geführt.

Der«Herbergekreisel» in Teufenthal hingegen steht kurz vor Baubeginn. Im Moment ist der Kanton dabei, die Bauetappen zu erarbeiten. Diese würden möglichst so geplant, dass die Behinderungen für den Verkehr minimal seien, heisst es bei der Abteilung Tiefbau. Schwerpunkte bei diesem Bauprojekt sind neben dem Kreisel auch die Sanierung des Dorfbachdurchlasses und die Sicherung des Bahnübergangs Schmittengasse. Geplanter Baustart ist in diesem Herbst.

Baustelle Nummer 4