Das heisseste Thema im Wynental wird wohl auch heuer der geplante Kreisel beim Böhlerknoten sein. Selten hat ein Bauvorhaben talauf-talab so zu reden gegeben wie das aktuelle WSB-Eigentrassierungsprojekt im Unterkulmer Dorfzentrum. Und kaum je hat sich die Talschaft so geschlossen gegen etwas gestellt. Seit das 22-Millionen-Vorhaben Mitte Oktober der Bevölkerung vorgestellt wurde, hagelt es Proteste. Waren es zuerst vor allem Anwohner und Direktbetroffene, die sich teils vehement gegen den geplanten Kreisel mit Lichtsignalen und Barrieren wehrten, hat der Widerstand gegen Ende des vergangenen Jahres weite Kreise gezogen.

Bereits vor der öffentlichen Auflage und dem Start der Mitwirkungsphase Mitte November taten Leute ihren Unmut in Leserbriefen kund. Zwei auf petitio.ch lancierte Petitionen forderten eine Unterführung für Fussgänger respektive die Verlegung der Bahn unter den Boden. Beide fanden zahlreiche Unterstützer. Orts- und Bezirksparteien äusserten sich kritisch. Eine überparteiliche Gruppe von sechs Grossräten aus dem Bezirk Kulm (SVP, Grüne, EDU) reichte in Aarau eine Interpellation ein. Auch der Gemeindeverband aargauSüd impuls bezog im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung pointiert Stellung und forderte den Kanton zum Überdenken des Projekts auf. Insgesamt gingen bis Ende der Auflagefrist am 12. Dezember rund 60 Einwendungen gegen das Bauvorhaben ein.

Gemeinde zieht mit

Eine Welle der Beunruhigung hat das Tal erfasst – deren Ausmass hat wohl selbst die Unterkulmer Behörden, die neben Kanton und WSB Teil der Projektgruppe waren, überrascht. So zumindest der Eindruck. Denn der Gemeinderat – der zwar von Anfang von einer «Kompromisslösung» sprach und davon, mit dem Projekt «nicht glücklich» zu sein – reichte schliesslich beim Kanton selber Einwendung ein. Die Sanierung berücksichtige die individuellen Interessen der einzelnen Verkehrsteilnehmer zu wenig, schrieb er in seiner Begründung (AZ vom 14. 12.). Er anerkenne den Handlungsbedarf im Bahnbereich und bezüglich Böhlerknoten, «aber nicht um jeden Preis».

Es stehen also Verhandlungen an. «Wir werden in den nächsten Wochen sicher mit dem Kanton Kontakt aufnehmen. Unsere Haltung werden wir dabei mit allen Mitteln vertreten», sagt Gemeindeammann Emil Huber. Beim Kanton ist man derweil dabei, «alle Einwendungen zu prüfen und zu analysieren», wie es auf Anfrage heisst. Parallel dazu plane man eine öffentliche Informationsveranstaltung zusammen mit der Gemeinde für die zweite Hälfte Februar. Danach – im Laufe des Jahres – würden die Einwendungsverhandlungen mit den berechtigten Einwendern in Angriff genommen.

Gebaut wird also noch lange nichts – selbst wenn man sich rasch findet (was derzeit nicht den Eindruck macht), ist der Baubeginn frühestens 2021 möglich. Auch der Kredit muss noch vom Grossen Rat gesprochen werden. Das Geschäft wird voraussichtlich im April behandelt. Sicher ist, der Böhlerknoten wird die Gemüter auch dieses Jahr bewegen – auch wenn die Bagger noch in weiter Ferne sind.