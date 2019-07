Gabriela Shala störte sich seit einer Weile an den Haus-Ferkeln ihres Nachbarn Daniel Meewis. Sie seien immer wieder in ihrem Garten aufgetaucht. Ausserdem habe sie sich Sorgen um die Tiere gemacht – sie fand die Haltung nicht artgerecht, wie sie Anfang Juli gegenüber dem Fernsehsender Tele M1 erzählte.

Das Veterinäramt überprüfte die Situation und machte Meewis Auflagen: Er solle den Zaun flicken, damit die kleinen Ferkel nicht mehr ausbüxen, und den Abfall aus dem Gehege entsorgen. Die Säuli dürfe er aber behalten.

Wer war der Dieb?

Eines Tages waren die Ferkel plötzlich weg. Niemand weiss, wo sie sind, auch nicht Shala, wie sie sagt. Ein Nachbar will beobachtet haben, wie ein Mann nachts Meewis' Ferkel stahl.

Gemäss Recherchen von Tele M1 hat jemand die Ferkel zurück zum Züchter in den Kanton Luzern gebracht. Der Züchter äussert sich anonym zu dem Vorfall. Er erzählt, die Ferkel hätten am vergangenen Freitag plötzlich bei ihm auf dem Hof gestanden. Er steckte die Ferkel zunächst in Quarantäne, um sie von seiner Herde fernzuhalten. Dann fügt er noch an: «Danach haben wir sie aus seuchenpolizeilichen Gründen, zur Schlachtbank geführt.» Die Gefahr wäre zu gross gewesen, dass sich im Saustall eine Seuche hätte ausbrechen können. Die kleinen Säuli wurden schliesslich zu Spanferkeln verarbeitet. (mon)