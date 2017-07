Der pensionierte Pfarrer, der im März wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern verhaftet worden ist (wir berichteten), wird in den nächsten Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Elisabeth Strebel, Sprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, bestätigt eine entsprechende Meldung des «Blick».

Der 68-jährige Beschuldigte war in verschiedenen reformierten Kirchgemeinden als Pfarrer tätig gewesen, zuletzt mehrere Jahre in der Gemeinde Kölliken im Bezirk Zofingen. Bis ins Jahr 2001 waltete er dort als Pfarrer für die reformierte Kirche. Laut Recherchen von Tele M1 soll der Beschuldigte Mitte der 80er- und 90er-Jahre auch in der Gemeinde Erlinsbach als Pfarrer tätig gewesen sein. Der Beschuldigte soll mehrere Kinder und Jugendliche über Jahre sexuell missbraucht haben. Er hat ein Teilgeständnis abgelegt. Die Freilassung des pensionierten Pfarrers wäre bereits im Juni erfolgt, wenn es nach dem Zwangsmassnahmengericht gegangen wäre. Die Aargauer Staatsanwaltschaft legte jedoch gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Obergericht ein und bekam teilweise recht. Die Untersuchungshaft wurde daraufhin bis Ende Juli verlängert – allerdings weniger lang als von der Staatsanwaltschaft verlangt. «Wir akzeptieren den Entscheid des Obergerichts und beantragen keine weitere Verlängerung», sagt Strebel.

Ihren Antrag vom Juni auf eine längere U-Haft begründete die Staatsanwaltschaft einerseits mit der Verdunkelungsgefahr, weil sich weitere noch unbekannte Fälle nicht ausschliessen liessen, andererseits mit der Wiederholungsgefahr, die durch ein Gutachten bestätigt worden sei. Die Staatsanwaltschaft stellt sich nach wie vor auf den Standpunkt, dass Untersuchungshaft grundsätzlich das geeignete Mittel gewesen wäre, der Wiederholungsgefahr zu begegnen.

Ersatzmassnahmen sollen nun stattdessen dafür sorgen, dass der Beschuldigte nach seiner Entlassung nicht doch noch rückfällig wird. «Ihm soll unter anderem der Kontakt zu den betroffenen Kindern verboten werden», sagt Elisabeth Strebel. Ob noch weitere Massnahmen ergriffen werden, entscheidet nun das Zwangsmassnahmengericht.