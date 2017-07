Die Lösung: tiefgefrieren. Denn im gefrorenen Zustand werden die degressiven Prozesse wie Verkleben des Papiers, Zerlaufen der Tinte und Auflösen des Materials gestoppt. Mithilfe der Berner Firma docusafe werden die am schlimmsten durchnässten Akten erst in einem Kühllager in Härkingen zwischengelagert, bevor sie bei docusafe den Prozess der Vakuumgefriertrocknung durchmachen. Dadurch gelangt das Dokument vom gefrorenen direkt in den trockenen Zustand. Der Kostenvoranschlag für die Rettung von Uerkheims Akten lautet auf 11 000 Franken. Sollte es Exemplare geben, die in komplizierter Handarbeit aufbereite werden sollten, könnte sich der Betrag jedoch noch erhöhen.



Viel Lob gebührt laut Giger Gemeindeschreiber Hans Stadler: «Uerkheim hat seine Hausaufgaben gemacht.» So hätten etwa auf den untersten Tablaren keine Akten gelagert und wurde das Archivfenster unlängst verstärkt. Ausserdem hätte Stadler praktisch keine «unnötigen» Akten gelagert, etwa solche, die ihre gesetzliche Aufbewahrungszeit überschritten hatten. «Dies verkürzt das Aussonderungsprozedere, denn es will gut überlegt werden, für welche Akten eine kostspielige Aufbereitung bezahlt werden soll», so Giger. Schon deshalb appelliert der Experte, Präventionsmassnahmen zu ergreifen, bezüglich denen seine Stelle die Gemeinden beraten kann.



«Der Grossteil der Archivdokumente sind Unikate. Würden sie zerstört, so wäre Uerkheim ohne nachweisbare Vergangenheit», sagt Giger. Obwohl die Digitalisierung heute neue Sicherungsmöglichkeit bietet, sieht der Experte auch diesbezüglich Schwachstellen. So wisse man etwa nicht, wie viele Jahre ein PDF-Dokument noch lesbar sei. Der Auftrag zur Umwandlung in ein neues Format würde die Gemeinden ebenfalls Geld kosten. Eine Investition in ein sicheres Archiv sei da vielleicht die bessere Variante.