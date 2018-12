Repol als First Responder

Am Dienstag wurde ein Team der Regionalpolizei aargauSüd durch Fachleute des Menziker Rettungsdienstes in der fachgerechten Anwendung des AED geschult. So kann die kantonale Notrufzentrale die Regionalpolizei künftig als sogenannte First Responder zum Einsatz aufbieten, wo sie lebensrettende Sofortmassnahmen leistet bis ein Krankenwagen eintrifft. «Pro Minute, während der man bei einem Herzstillstand nichts macht, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent», sagt Wyss. Die Problematik sei bekannt. An Wochentagen stünden zwei Rettungsteams im Einsatz, an Wochenenden und Feiertagen sei eines im Einsatz. «Ein Auto ist immer für Notfälle reserviert», sagt der Leiter des Rettungsdienstes. Wenn ein Team aber bereits unterwegs ist, geht es länger, bis ein Krankenauto vor Ort ist. Hier bietet die Regionalpolizei nun Hand: «Da wir uns in einer Randregion befinden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Polizei bei einem Notfall als erstes beim Einsatzort einfindet», sagt Dieter Holliger, Chef der Regionalpolizei aargauSüd. Deshalb hat die Repol die Defibrillatoren in Absprache mit dem Spital angeschafft, «um optimal helfen zu können.» Mit der Ausrüstung der Polizei mit AED erhalte der Rettungsdienst nun wertvolle Unterstützung, sind sich die Verantwortlichen des Spitals sicher.

Deutschschweiz hinkt hinterher

Jährlich sterben in der Schweiz rund 8000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Während in der Deutschschweiz das First Responder-System noch nicht Fuss gefasst hat, ist der Kanton Tessin mit seinen 950 Defibrillatoren einen Schritt weiter. Die Standorte der AEDs im Tessin sind bekannt und können sogar mit der eigens dafür konzipierten App ausfindig gemacht werden. «In unserer Region wissen die wenigsten, wo es Defibrillatoren hat», gibt Hans-Peter Wyss zu Bedenken.