Nach jahrzehntelanger Absenz: SP will SVP Richterstuhl wegschnappen

In zwanzig Tagen finden Bezirksrichterwahlen statt. Sie sind in der AZ-Region Aargau West so spannend wie noch nie: In drei der vier Bezirke gibt’s Kampfwahlen – wie die Plakate entlang den Strassen zeigen. Einzig im Bezirk Zofingen sind die Laienrichter bereits still gewählt, weil es nicht mehr Kandidaten als zu vergebende Sitze hatte.

Die SP hoffte, das Mandat zu erben, das die FDP abgibt

Interessant ist die Ausgangslage im Bezirk Kulm. Dort schaffte es die SP seit Menschengedenken nicht mehr, einen Bezirksrichter zu stellen. Dieses Jahr hat sie bereits im Februar versucht, den Freisinnigen einen Sitz abzujagen – ohne Erfolg. Als dann die Freisinnigen kundtaten, sie würden nach dem Rücktritt von Kurt Keller am 27. September auf ihren dritten Sitz verzichten, hatten die Genossen Hoffnungen, in stiller Wahl zu einem Mandat zu kommen. Doch sie machten die Rechnung ohne die SVP, die zusammen mit der FDP und den Grünen in den Wahlkampf zieht. Also im Verbund mit den Parteien, die bisher die sechs Richter stellten (3 FDP, 2 SVP, 1 Grüne).