Ende September 2018 kam es in der Kirchgemeinde Leerau zum grossen Knall: Der reformierte Pfarrer David Mägli wurde abgewählt. Als Folge entschied sich die gesamte fünfköpfige Kirchenpflege dazu, ihre Wahl nicht anzunehmen. Die neu gewählten Kirchenpflege-Mitglieder hätten ihre Ämter per Anfang 2019 angetreten. Seit Januar steht die reformierte Kirchgemeinde Leerau somit nicht nur ohne Pfarrer da, sondern auch ohne Kirchenpflege. Deshalb setzte die reformierte Kirche Aargau Marcel Hauser (59) als Kurator ein. Er führt derzeit die Geschäfte der Kirchgemeinde. Dies so lange, bis eine neue Kirchenpflege gewählt ist.

Dafür müssen für das Amt zuerst einmal Interessenten gefunden werden. Für diesen Prozess hat Marcel Hauser mit den Gemeindemitgliedern Kontakt aufgenommen und eine zwölfköpfige Findungskommission gebildet, welche sich bereits zwei Mal zu Sitzungen getroffen hat. «Innerhalb dieser Gruppe gibt es eine Person, welche ihre Bereitschaft für ein Mandat in der Kirchenpflege bereits zugesagt hat. Weitere zwei bis drei Personen zeigen Interesse», sagt Marcel Hauser. Sein Arbeitspensum als Kurator beträgt ungefähr 20 Prozent.

Die interessierten Personen möchten ihr Amt jedoch erst aufnehmen, nachdem alle offenen Fragen bezüglich Organisation und Struktur innerhalb der Kirchgemeinde Leerau geklärt sind. Trotz des kostspieligen Kuratoriums scheint man also nichts überstürzen zu wollen. Marcel Hauser bleibt jedoch zuversichtlich, dass noch innerhalb des laufenden Jahres ein Gremium gebildet werden kann. Das nächste Treffen der Findungskommission ist für Mitte Mai geplant.

Erst wenn die neue Kirchenpflege im Amt ist, kann die Suche nach einem neuen Pfarrer aufgenommen werden. Bis dann amtet interimsmässig Pfarrer Wolfram Kuhlmann, welcher aktuell zu einem 50-Prozent-Pensum angestellt ist. Sein Vertrag erlischt automatisch zum Zeitpunkt der Wahl eines neuen Pfarrers. (tw/fdu)