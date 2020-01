Nach Doppelrücktritt aus dem Gemeinderat: Ein Kandidat wird noch gesucht

Am 30. Juni treten die beiden obersten Teufenthaler ab. Gemeindeammann Urs Lehner (62, SVP) und Vizeammann Thomas Plüss (58, parteilos) geben ihren Abschied aus dem Gemeinderat. Die Ersatzwahl findet am 9. Februar statt. Urs Lehner war 18 Jahre lang im Gemeinderat, Thomas Plüss 14.

Vor der Verkündigung ihres Rücktritts Mitte September diskutierten die beiden lange mit ihren Gemeinderatskollegen. «Es zeichnete sich ab, dass mehrere Gemeinderäte an den Gesamterneuerungswahlen 2021 nicht mehr antreten», sagt Urs Lehner, der bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung Bankangestellter war, gegenüber der AZ.

«Wir haben deshalb im Gremium besprochen, dass Thomas Plüss und ich als Amtsälteste bereits jetzt zurücktreten. So besteht nicht die Gefahr, dass sich im Januar 2022 gleichzeitig drei oder vier neue Gemeinderäte in ihre jeweiligen Dossiers einlesen müssen.»

Kandidatensuche «wird nicht einfacher»

Dies, wenn denn genügend Kandidaten gefunden werden. Denn angemeldet hat sich bis zum Stichtag, dem 27. Dezember, einzig Patrick Schmid (37, parteilos) für einen der beiden frei werdenden Sitze (und dazu für das Amt des Vizeammanns).

Gegenkandidat für den Vize-Posten ist der Bisherige Peter Weber (66, seit acht Jahren im Gemeinderat). Der einstige SVP-Ortsparteipräsident trat bei den Gesamterneuerungswahlen 2017 noch als SVP-Kandidat an, für die Wahlen am 9. Februar aber als Parteiloser. Als Ammann kandidiert der Bisherige Niklaus Boss (56, parteilos). Er ist das Küken im Gemeinderat, eingetreten im Januar 2018.

Parteilandschaft ist «im Dorf inexistent»

Die Motivation, für ein Amt zu kandidieren, hält sich in Teufenthal in Grenzen. «Und in Zukunft wird es sicher nicht einfacher», sagt Urs Lehner. Für kleine Gemeinden werde die Kandidatensuche zunehmend schwierig. «Das Thema Zusammenarbeit und Fusionen wird sicher auch in Zukunft ein Thema sein.»

Eine weitere Schwierigkeit: Dorfparteien gehen in Teufenthal nicht auf Kandidatensuche, da es praktisch keine Parteien gibt. Urs Lehner ist der Einzige im Gemeinderat, der einer Partei angehört. «Derzeit ist die Parteilandschaft in Teufenthal inexistent», sagt Lehner. Dies wegen der Tendenz, nicht öffentlich mit einer Partei identifiziert werden zu wollen.

Vize bedauert das Scheitern der Fusion

Auch Vize Thomas Plüss sieht die fehlenden Kandidaten für Kommissionen, Schulpflege und Gemeinderat als eine der grössten Herausforderungen des Dorfs. «Jeder Rücktritt löst eine schwierige Suche aus, und man muss damit rechnen, dass der Posten nicht besetzt werden kann», sagt er.

In diesem Zusammenhang bedauert Thomas Plüss, dass das Fusionsprojekt mit Unter- und Oberkulm bereits im Ansatz gescheitert war. Die Teufenthaler lehnten 2011 schon den Projektierungskredit zur Prüfung der Fusion ab.

«Ich habe nach diesem Nein eigentlich erwartet, dass die Personen, die sich gegen eine Fusion eingesetzt hatten, sich stärker in der Gemeinde engagieren. Etwa als Mitglieder von Kommissionen. Das ist aber nicht passiert.»

Die Abschaffung der Schulpflege macht Sorgen

Die finanzielle Situation nennen Ammann und Vizeammann als weitere Herausforderung: «Unser Budget ist alles andere als erfreulich», so Lehner, und auch der Steuerfuss sei im oberen Bereich.

Und Thomas Plüss sieht noch einen weiteren Budgetposten am Horizont. Als zuständiger Gemeinderat für das Ressort Schule schätzt er die geplante Abschaffung der Schulpflegen als eine der grössten künftigen Herausforderungen.

Der Regierungsrat möchte die Behörde streichen. «Gibt es in der Primarschule keine Schulpflegemitglieder mehr, so wird deren Arbeit wohl auf die Schulleitung und den zuständigen Gemeinderat aufgeteilt», sagt er. Das bedeute beträchtlichen Mehraufwand für beide. Die Gemeinde habe also mit Mehrkosten zu rechnen.