Nach drei Jahren ist David Mägli als Pfarrer der Kirchgemeinde Leerau am Sonntag abgewählt worden. Mit 143 Nein- gegen 92 Ja-Stimmen votierten die Stimmberechtigten gegen Mägli. Diese Abwahl hat jetzt weitere Folgen: Alle für die kommende Amtsperiode gewählten Kirchenpflegemitglieder haben gemeinsam beschlossen, die Wahl nicht anzunehmen. Das teilt Heidi Scherrer, Kirchenpflegepräsidentin ad interim, am Dienstag mit.

Die aktuelle Kirchenpflege habe das uneingeschränkte Vertrauen in Pfarrer Mägli, heisst es in der Stellungnahme. Deshalb fühle man sich nicht mehr in der Lage, im Auftrag der Mitglieder zu wirken. Die Kirchenpflege wird ihr Amt bis zum Ende der laufenden Amtsperiode am 31. Dezember 2018 ausüben.

Die Kirchenpflege wird die Mitglieder der Kirchgemeinde in den nächsten Wochen zu einem Informationsabend einladen. (mwa)