«Im Moment wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Fakt ist: Wir brauchen eine neue Infrastruktur», sagt Stecher. «Wir», das sind die 250 aktiven Mitglieder des FC Muhen (davon 120 Junioren), die zwei Teams, die in der 4. Liga spielen (das bessere überwintert als Herbstmeister, hat also Chancen, aufzusteigen). Chris Stecher macht sich Mut: Die Notwenigkeit einer neuen Infrastruktur werde auch von den Gegnern nicht bestritten. Denen gehe es um den Kunstrasen.

Es ist ein deutlicher Mehrheitsentscheid (Differenz 75 Stimmen). Das nach einem intensiven, emotional geführten Abstimmungskampf – und entsprechend hoher Stimmbeteiligung von 55,6 Prozent (im ganzen Kanton gingen am Wochenende nirgends mehr Stimmbürger an die Urne).

Das ist in der Tat so, auch wenn die Referendumsführer Irene und Urs Fäh gestern in einer Medienmitteilung noch anderes erwähnten: «Das Nein der Stimmbürger zum Kredit für den Ausbau des Fussballplatzes deuten wir nicht als Nein zum Fussballverein oder zu einem neuen Fussballplatz, sondern als Nein zu einem Kunstrasen, der Strassenverlegung und als ein Nein zur Höhe der Investition.»

Rückblickend betrachtet war die letzte Gemeindeversammlung für den Gemeinderat alles andere als erfolgreich. Bereits am 23. November wurden die Steuerfusserhöhung um 5 auf 117 Prozent und der 2,5 Millionen Franken teure Kauf des ehemaligen Gasthofes Waldeck abgelehnt. Und jetzt erlitt auch noch die Sanierung des Fussballplatzes Schiffbruch. An der Gmeind (Stimmbeteiligung 16 Prozent) ist sie noch klar angenommen worden.

Im Unterschied zur Gemeindeversammlung hätten sich die Stimmbürger in Ruhe Gedanken machen können. «Wir halten diesen demokratischen Prozess auch in einer kleinen Gemeinde wie Muhen für sehr wertvoll und hoffen, dass das erfolgreiche Referendum zukünftige Generationen motiviert, sich aktiver in der Kommunalpolitik zu engagieren», so die Fähs.

Neu 3 statt 3,9 Millionen Franken?

Für die Referendumsführer ist klar: «Die Verantwortlichen sind nun aufgefordert, eine neue Variante ohne Kunstrasen auszuarbeiten. Diese sollte für die Gemeindefinanzen möglichst tragfähig ausgestaltet und inhaltlich breit abgestützt sein.»

Was den Kunstrasen anbetrifft, besteht grosse Einigkeit. «Mit einem Kunstrasen können wir nicht mehr kommen – der ist erledigt», sagt FC-Präsident Stecher. Er will nun zuerst mit seinen Vorstandskollegen besprechen, wie es weitergehen soll.

Auf die Reaktion des Fussballclubs wartet auch der Gemeinderat. Dann will er das weitere Vorgehen definieren. «Ich gehe davon aus, dass wir der nächsten Gemeindeversammlung im Juni ein Projekt mit einem Naturrasen vorlegen werden», erklärt Ammann Urech. Das Projekt dürfte statt 3,9 noch 3 Millionen Franken kosten.