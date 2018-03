Gleich neben dem Bach gelegen, wurde das Reitsportzentrum «alte Mühle» – wie alle Liegenschaften im Zentrum – komplett überflutet. Das Wasser drang in die Ställe, die Scheune und das Wohnhaus, das ehemalige Mühle-Haus. Noch heute zeugt dort eine Verfärbung an der Türe vom damaligen einen Meter hohen Wasserstand. Den Quarzsand des Reitvierecks und der Halle, den Betriebsführerin Claudia Gerber kurz vorher aus Belgien importieren liess, schleppte der Bach mit und verteilte ihn auf seiner Zerstörungstour im ganzen Dorf.

25 Pferde sind auf dem 1,5 Hektaren grossen Areal untergebracht. Die meisten sind Pensionspferde, acht gehören der Familie Gerber. Heute blinzeln sie in die ersten März-Sonnenstrahlen und wiehern den Zweibeinern zu. Sie hatten an dem Tag im Juli 2017 Ruhe bewahrt. «Da alle Stalltüren geschlossen waren, schoss das Wasser den Pferden nicht um die Hufe, sondern lief nur langsam in die Boxen», sagt Claudia Gerber. Die 33-Jährige war an diesem Tag mit ihrem Freund an einem Turnier in Kandersteg und traf das angerichtete Elend erst am Abend des 8. Julis an.

Wie der Vater berichtete, hätten die Pferde keine Nervosität gezeigt. Offensichtlich sahen sie das Wasser, das ihnen langsam zu den Knien stieg, nicht als Bedrohung. Während die Tiere gelassen blieben, nahm das Drama vor den Stalltüren seinen Lauf: Autos schwammen davon, der kürzlich angeschaffte Bürocontainer wurde 50 Meter weit mitgerissen und alles, was vom Wasser berührt wurde, war dem Untergang geweiht: von Maschinenmotoren über Sättel zur gesamten Einrichtung im Erdgeschoss des Wohnhauses. Der Schaden der Gerbers geht in die Millionenhöhe.

Metallspäne auf den Weiden

Von alledem ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Die Pferde, die sich nach der Flut nur zögerlich wieder aus den sicheren Boxen trauten, haben das Trauma verarbeitet. Das Rondell, wo eins der «Mühle»-Pferde sich an diesem Tag gerade austobt, hatte sich damals zum mit Schlammwasser gefüllten Pool gewandelt. Auf den Weiden, wo heute die Pferde wieder grasen, hatte die Uerke mitgeschleppte Metallspäne abgelagert, die mittels Metalldetektoren mühsam wieder herausgepickt werden mussten.