Da für die Kirchgemeinde ab 1. Januar keine Kirchenpflege mehr im Amt ist, hat der Kirchenrat ein Kuratorium für die Kirchgemeinde Leerau errichtet. Das teilte die Reformierte Kirche Aargau am Montag mit.

Als Kurator wurde Marcel Hauser eingesetzt. Er ist Sozialdiakon in der Kirchgemeinde Oftringen und als selbstständiger Organisationsberater, Supervisor und Coach tätig. Er führte bereits mehrere Kuratorien für die Aargauer Landeskirche, zuletzt in Densbüren und in Muhen.