Wenn seine Tanzband «Jug Heule» den neusten Schlager schmetterte, dann flogen die Röcke. Hansjörg «Jug» Heule, leidenschaftlicher Pianist und Dirigent, verstand es wie kein anderer, das Publikum mit seiner Musik zu unterhalten. Sei es als Leiter seiner Band ab den 1960er-Jahren oder später als Dirigent verschiedener Chöre. Am 28. Juli ist der Hirschthaler 68-jährig verstorben.

Als geselligen, vielseitig begabten Menschen mit einem weichen Kern unter einer harten Schale beschreibt Musiker Hansueli Biderbost seinen verstorbenen Kollegen. Geboren in Aarburg und aufgewachsen in Teufenthal, zeigte sich Heules musikalisches Talent schon früh. Sein Grossonkel, ein Klavierlehrer, gab ihm Unterricht. Ganz streng immer mit Fünfliber auf dem Handrücken, damit der Knabe die Hände richtig hielt. Die Liebe zum Klavier war geweckt.

Seine erste Band gründete er noch in der Bezirksschule. Während seiner kaufmännischen Lehre in der Bürstenfabrik Walther in Oberentfelden wurden die Musiker bereits als Tanzkapelle für den Maienzug in Aarau engagiert. Wenig später gründete das Jungtalent das Tanzorchester «Jug Heule». Bei den Auftritten der Musiker füllten die Paare, die sich zu ihren Songs die Schuhe zertanzten, oft ganze Turnhallen. Heule war Manager, Pianist und musikalischer Leiter seiner Truppe.

Musik und Gesang waren die engsten Begleiter seines Lebens. Seit seiner Heirat in Hirschthal ansässig, war er bald einmal Dirigent im dortigen Männerchor. Als Dirigent konnten ihn später auch andere Chöre gewinnen, so etwa der Männerchor Suhr, die Chöre Ammerswil und Staffelbach und der gemischte Chor Safenwil, mit dem er noch im Mai einen Auftritt hatte.

Daneben sass er bei zahlreichen Anlässen anderer Chöre am Klavier und konzertierte auch mit seinem Sohn Christoph (Klavier), seiner Tochter Barbara (Querflöte) und seiner Schwiegertochter Sandra Rippstein (Gesang). Ein spezielles Projekt war der Ad-hoc-Chor Suhrental, den er mit seinem Musikerfreund Hansueli Biderbost gründete. Die 50 Sängerinnen und Sänger stimmten das Publikum des Rueder- und Suhrentals 30 Jahre lang auf die Adventszeit ein.

Auch beruflich konnte sich Heule stets neu erfinden: Als 1981 sein Arbeitgeber, das Glühlampenwerk Aarau, den Betrieb aufgab, startete er an der Hirschthaler Hauptstrasse erfolgreich einen eigenen Glühlampen-Grosshandel. Sein Ferienhaus im Tessin war sein zweites Zuhause. Dort ist der dreifache Vater und sechsfache Grossvater vor zwei Wochen unverhofft verstorben. (fdu)