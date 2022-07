Muhen/Oberentfelden Vertrag mit Stromlieferant läuft aus: «Der Zeitpunkt für die Verhandlungen ist denkbar schlecht» Die Stromlieferung in Oberentfelden und Muhen muss neu verhandelt werden. Das hat eine Preiserhöhung zur Folge – jedoch erst in den kommenden Jahren.

Die Stromlieferung an die Gemeinden Muhen und Oberentfelden muss bald neu verhandelt werden. Alex Spichale

Bis anhin lieferte die Eniwa den Strom an die Gemeinden Muhen und Oberentfelden. Im August läuft dieser Vertrag jedoch aus. Aus diesem Grund ist die «Stromlieferung an die Gemeinden Oberentfelden und Muhen» zurzeit öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotsfrist ist auf den 10. August 2022 angesetzt. «Haben wir bis dahin kein neues Angebot, werden wir wohl bei der Eniwa bleiben, was natürlich auch gut ist», sagt der Oberentfelder Gemeindeammann Markus Bircher auf Anfrage.

Das einzige Problem: «Der Zeitpunkt für die Verhandlung ist denkbar schlecht», so Bircher. Die Strompreise würden zurzeit explodieren. Beim Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) rechnete man schon im März 2022 mit einer Preiserhöhung ab Januar 2023 zwischen 10 und 30 Prozent – mit Abweichungen darüber, aber auch darunter, wie Geschäftsführer Ruedi Zurbrügg damals gegenüber der AZ sagte. An gewissen Orten ist mit einem Preisanstieg zu rechnen, wie es ihn noch nie gegeben hat.

Als Grund nannte Marc Ritter, Leiter des Geschäftsbereichs Energie bei der AEW Energie AG im Frühling dieses Jahres gegenüber der AZ folgendes: «Der Strompreis folgt meist mit Verzögerung dem Öl- und Gaspreis – aktuell geht der Trend klar nach oben. Wir kaufen den Strom in Tranchen verteilt über mehrere Jahre ein, um Preisspitzen abzufedern.»

Zumindest dieses Jahr muss wohl noch kein Preisanstieg befürchtet werden. «Teurer wird es für die Bevölkerung wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren», so Bircher.