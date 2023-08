Muhen Tarifanpassung: Familien mit tiefen Einkommen sollen mehr Unterstützung erhalten Ab nächstem Jahr bezahlt Muhen mehr Unterstützungsbeiträge an die Kinderbetreuung einkommensschwacher Familien.

Die Gemeinde Muhen bezahlt ab nächstem Jahr mehr Geld für die Unterstützung einkommensschwacher Familien. Bild: Britta Gut

Muhen gilt als kinderfreundliche Gemeinde – das hat man sich sogar mit einem Unicef-Label bestätigen lassen. Den Erhalt des Gütesiegels des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen will die Gemeinde am Jugendfest in zwei Wochen gebührend feiern.

Eine kinderfreundliche Gemeinde zu sein heisst nicht nur, dass die Kinder auf dem Schulweg sicher sein sollen oder dass die Gemeinde sie bei öffentlichen Bauprojekten miteinbezieht. Dazu gehört auch, dass sich Menschen Kinder überhaupt noch leisten können. Darum hat sich der Gemeinderat von Muhen entschlossen, das Tarifsystem zum Reglement über die Unterstützungsbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung anzupassen.

Tiefere Einkommen werden stärker subventioniert

Laut einer Mitteilung der Gemeinde hat selbige bisher bei Familien mit einem bereinigten steuerbaren Einkommen und Vermögensanteil bis 24’999 Franken 70 Prozent der Kosten (bis 115 Franken pro Tag und Platz) übernommen, 30 Prozent hat die Familie bezahlt. Ab Januar 2024 bezahlt die Gemeinde 85 Prozent der Kosten bis 125 Franken pro Tag und Platz, die Eltern müssen nur noch 15 Prozent selber bezahlen.

Die Unterstützung wird anschliessend pro 5000 Franken zusätzliches Einkommen und Vermögen um einen Prozentpunkt weniger angehoben. Sprich, mit 60’000 Franken Einkommen und Vermögen bezahlt die Gemeinde neu 49 statt 40 Prozent, ab 80’000 Franken neu 13 statt 10 Prozent. Ab 90’000 Franken gibt es nach wie vor keine Unterstützungsbeiträge mehr.

Laut dem für das Sozialwesen zuständigen und parteilosen Gemeinderat Raphael Levy hat das Gremium den gesetzlichen Rahmen voll ausgenutzt: «Der Gemeinderat kann die Abstufungen um plus oder minus 15 Prozent selbstständig anpassen und genau das haben wir bei der untersten Kategorie auch getan.»

Danach im regionalen Mittel

Als man die Unterstützung 2018 eingeführt habe, habe man beschlossen, das System fünf Jahre periodisch zu analysieren. Im Rahmen des neuen Budget 2024 habe man nun entschieden, die Unterstützung zu erhöhen. Levy: «Das ist einerseits Goodwill des Gemeinderats, andererseits haben wir auch festgestellt, dass das dazugehörige Budget Ende Jahr jeweils nicht vollständig ausgeschöpft war.»

Deshalb gibt es nun mehr Geld für die Kinderbetreuung. Wie sich die Anpassung genau auf den Müheler Finanzhaushalt auswirkt, dazu möchte Levy derzeit keine öffentliche Prognose wagen: «Wir rechnen mit Mehrausgaben, die aber in einem tragbaren Rahmen ausfallen werden.» Mit der Erhöhung der Beiträge befindet man sich laut dem Gemeinderat denn auch im regionalen Durchschnitt, fügt er an: «Es gibt im Suhrental Gemeinden, die deutlich mehr bezahlen und solche, die deutlich weniger bezahlen.»