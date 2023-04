Muhen Susanne Dedecke (GLP) will in den Gemeinderat: «Das hat mir gezeigt, dass es in der Gemeinde eine neue Kraft braucht» Am 30. April wählt die Gemeinde Muhen ein neues Mitglied in den Gemeinderat. Für die GLP tritt Susanne Dedecke an.

Susanne Dedecke will für die GLP in den Müheler Gemeinderat. Bild: Mathias Förster

Politisiert wurde Susanne Dedecke schon mit Anfang 20 als Mitglied einer Jungpartei, die engagiert die Möglichkeiten des politischen Wandels mitgestalten wollte: «Diese Dynamik in meinem persönlichen Umfeld war die Initialzündung.»

Aus diesem Interesse an der aktiven Mitgestaltung engagiert sich die 49-jährige Redaktorin einer Medizin-Zeitschrift nun auch in Muhen, sie will den frei werdenden Sitz im Gemeinderat für die GLP erobern: «In meinen Augen ist die Kommunalpolitik der Weg, um Dinge effektiv bewegen zu können.» Daran schätzt sie vor allem die konstruktive Sachpolitik und die kurzen Entscheidungswege, damit eben der Wandel auch vollzogen werden kann.

Themen, wo es auch in Muhen noch Wandel braucht, gibt es für Dedecke denn auch einige, so etwa bei der Energieversorgung: «Im letzten Jahr ging in Muhen der Strompreis durch die Decke, wir haben Strom für das Zehnfache des üblichen Preises gekauft, zum ungünstigsten Zeitpunkt.» Das habe sie bewogen, an der Gemeindeversammlung im November mittels Antrag mehr Tempo im Ausbau der Photovoltaik zu fordern. Der Antrag wurde angenommen, als Antwort darauf hat der Müheler Gemeinderat eine Energiekommission gegründet, darin sitzt auch Dedecke.

Der Photovoltaik-Antrag war nicht ihr erstes Begehren, das von der Gemeindeversammlung goutiert wurde. Bereits vor etwa anderthalb Jahren hat sie an der Gmeind den Antrag gestellt, die Gemeinde solle den Ausbau der schulergänzenden Strukturen fördern. Daraus ist eine Umfrage entstanden, die Resultate werden an der nächsten Gemeindeversammlung im Sommer vorgestellt.

Nachhaltigkeit und Kinderfreundlichkeit im Zentrum

Aufgrund dieser Anträge, die als konstruktiv und gut bewertet worden seien, sei sie von einigen Personen aus der Bevölkerung angesprochen worden, ob sie nicht bei der nächsten Gelegenheit für den Gemeinderat kandidieren wolle. Das habe sie sich da auch schon überlegt: «Vor meinen Anträgen habe ich mit den Parteien im Dorf gesprochen, da sind sie nicht auf Interesse gestossen. An der Gemeindeversammlung dann aber offenbar schon, das hat mir auch gezeigt, dass es in der Gemeinde eine neue Kraft braucht.»

Bereits im September 2021 hat Dedecke für den Gemeinderat kandidiert, unterlag aber den Bisherigen. Mit der Demission von SVP-Gemeinderat Patrik Brugger ergebe sich nun eine gute Gelegenheit, ist sie sich sicher: «Für mich stehen Nachhaltigkeit und Kinderfreundlichkeit im Zentrum, daher würde das Infrastruktur-Ressort sicher gut passen.» Dazu gehöre auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die habe in Muhen durchaus Ausbaupotenzial. Sie will nun im Dorf aber nicht etwa alles auf den Kopf stellen: «Wir haben ein sehr attraktives Dorf zum Leben, zum Arbeiten und fürs Gewerbe, und die Punkte, wo ich Bedarf sehe, an denen habe ich schon zu arbeiten begonnen.»

Die Mühelerinnen und Müheler seien grösstenteils auch zufrieden mit ihrem Dorf, weiss Dedecke: «Ich habe mal eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, was den Leuten am Wohnort eigentlich wichtig ist. Dabei habe ich herausgefunden, dass ein gutes Leben viel wichtiger ist als ein extrem tiefer Steuerfuss.» Folglich habe auch eine markante Senkung des Steuerfusses für sie nicht die höchste Priorität.