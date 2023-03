Muhen Schulwegbegehung: In Muhen zeigen die Schüler, wo die Gefahren lauern Die Gemeinde Muhen hat sich zum Ziel gesetzt, den Schulweg für die Kinder sicherer zu machen. Auf einer Begehung haben Schülerinnen und Schüler nun gezeigt, wo es ihrer Meinung nach gefährlich ist.

Hier muss man aufpassen: Im Rahmen eines Projekts zeigen Müheler Schulkinder die Gefahren ihres Schulwegs auf. Bild: Florian Wicki

Der Schulweg und seine Gefahren sind in Muhen seit Jahr und Tag ein Thema. Im aktuellsten Anlauf, diese zu benennen und wenigstens einen Teil davon zu beheben, geht die Gemeinde neue Wege.

Anstatt dass die Eltern der schulpflichtigen Kinder und die Politik darüber diskutieren, was man wo wie verbessern müsste, werden nun die Betroffenen – also die Kinder – aktiv miteinbezogen. Dafür hat Projektleiterin Valentina Gagg am Mittwochnachmittag Kinder der 1. und 2. Klasse zu einer Schulwegbegehung eingeladen.

In mehrere Gruppen aufgeteilt, liefen Mitglieder der Projektgruppe mit den Kindern deren Schulweg ab. Dabei wurden die Kinder aktiv dazu animiert, von sich aus Gefahrenquellen zu benennen und auch gleich aus ihrer Sicht adäquate Lösungsvorschläge zu machen.

Unterführung und Hauptstrasse sind gefährlich

Als am nächsten beim Schulgelände liegender Punkt, an dem es häufig zu brenzligen Situationen kommt, wurde die Unterführung nahe der Bahnstation Mittelmuhen genannt: «Hier fräsen jeweils die Velofahrer runter und können – besonders wenn der Boden nass ist – unten nicht richtig bremsen», erklärte eines der Kinder vor Ort. Hinzu komme erschwerend, dass man aus der Unterführung heranlaufende Fussgänger erst sehr spät sehe und dass die Verkehrsführung zwischen den beiden Rampen plötzlich wechsle. Auf die Frage, wie man das Problem lösen könne, schlug ein Junge eine Ampel vor. Gleichzeitig sprach er sich aber auch gegen ein Fahrverbot aus: «Wir fräsen da selber gerne runter.»

Auch oben an der Hauptstrasse gebe es oft gefährliche Situationen, da der Platz vor der Unterführung häufig mit Lastwagen besetzt ist, welche die Metzgerei Berchtold und den Denner beliefern. An dieser Stelle lobten die Kinder den Einsatz der freiwilligen Schülerlotsen.

Enge Strasse, schmale Trottoirs: Die Hauptstrasse in Muhen wird als gefährlichster Teil des Schulwegs genannt. Bild: Screenshot Google Street View

Wie schon die Erwachsenen, erklärten auch die Schulkinder die Hauptstrasse zur grössten Gefahrenquelle. Die Strasse sei eng, der Verkehr schwer und breit, das sorge auch bei den Kindern immer wieder für ein mulmiges Gefühl. Doch auch einige Gemeindestrassen wurden als Sicherheitsrisiko benannt, hauptsächlich, weil häufig die Übersicht fehlt und sich viele Autofahrer nicht an die zulässige Geschwindigkeit halten würden.

Beschilderungen und Temposchwellen

Nach der Begehung zieht Projektleiterin Gagg ein positives Fazit: «Gerade in der soziokulturellen Animation ist es wichtig, auch mit der Zielgruppe selber zu sprechen.» Und auch die Kinder hätten viel Freude gehabt: «Sie fanden es schön, auch einmal gefragt zu werden.»

Die verschiedenen Hotspots und mögliche Lösungen werden nun konsolidiert und am nächsten Mittwoch noch einmal mit den Kindern besprochen. Es kam schon einiges zusammen: Für die Hauptstrasse wurden Beschilderungen wie «Freiwillig 30», «Achtung Schulweg» oder «Achtung Kinder», für die Quartierstrassen Temposchwellen, Markierungen oder farbige Blumentöpfe zur Verkehrsentschleunigung vorgeschlagen. Auch ein bezahlter – und so verstetigter – Schülerlotsendienst wurde immer wieder angesprochen.

Die Ergebnisse werden von der Projektleitung aufgenommen, im Mai soll ein konkreter Massnahmenplan mit Budget und Zeithorizont erstellt werden. Dieser wird dem Gemeinderat am 7. Juni feierlich überreicht.