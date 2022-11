Muhen Regenüberlaufbecken soll für 365'000 Franken saniert werden An der Gemeindeversammlung in Muhen kommt neben einem Sanierungsprojekt auch das Budget 2023 zur Abstimmung.

Das Regenüberlaufbecken Rüteli in Muhen soll saniert und wieder in Stand gesetzt werden. zvg

Die Gemeindeversammlung in Muhen beginnt am 25. November mit einer guten Nachricht: Die Kreditabrechnung zum Bau des 2020 eingeweihten Schulhauses Breite und des zusätzlichen Kindergartens liegt vor. Stolze 23 Millionen Franken hat die Gemeindeversammlung im Winter 2016 gesprochen, und fast so viel wurde auch gebraucht. Aber nicht ganz, denn der Kredit wurde um 0,3 Prozent unterschritten. Das macht bei einer solchen Summe immerhin gut 80'000 Franken aus. Der Gemeinderat erklärt die Einsparungen in den Unterlagen zur Gmeind kurz und knapp: «Das Wünschbare wurde vom Notwendigen getrennt.»

An der Gmeind wird dem Souverän ausserdem ein neues Bauprojekt vorgelegt. Es geht um die Sanierung und Instandsetzung des Regenüberlaufbeckens Rüteli. Das 1984 gebaute Becken soll – wie alle Sonderbauwerke im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlagen Aarau – künftig mit einer zentralen Zuständigkeit, Steuerung und Überwachung bewirtschaftet werden. Sprich, das Becken muss aus Aarau gesteuert werden können, was einige technische Anpassungen bedingt. Gleichzeitig müssen Sicherheitsausrüstungen erneuert und Maschinen ersetzt werden, und schliesslich ist auch ein Amphibienausstieg geplant.

Die Bauarbeiten sollen nächsten Februar beginnen und ungefähr fünf Monate dauern. Der Gemeinderat rechnet bisher – aufgrund der aktuellen Weltsituation sei das aber noch nicht abschliessend berechenbar – mit Kosten in der Höhe von 365'000 Franken.

Erfreuliche Entwicklung der Steuererträge in Sicht

Und schliesslich wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Muhen an der Gmeind auch das Budget des kommenden Jahres vorgelegt. Das schliesst bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 112 Prozent mit einem Verlust von 832’400 Franken (2022: -862’700 Franken). Die letzte Rechnung schloss 2021 mit einem Gewinn von fast 370'000 Franken.

Somit ist das Budget nur wenig optimistischer als jenes aus dem Vorjahr. Viel besser dürften sich aber die Steuererträge präsentieren, rechnet der Gemeinderat. Die Einkommens- und Vermögenssteuern basieren auf den per Juni 2022 bekannten Zahlen und liegen mit 10,4 Millionen Franken rund 600’000 Franken oder 6 Prozent über dem Budget 2022.

Doch auch die Ausgaben nehmen zu, laut Gemeinderat besonders in der Bildung (höhere Besoldungskosten und Jugendfest), in der Verwaltung (höhere Personal- und Informatikkosten) und im Verkehr (höherer Unterhalt Strassen und Abschreibungen). Und schliesslich springt aus dem innerkantonalen Finanzausgleich auch weniger für Muhen raus: Statt der 534'000 Franken wie im letzten Jahr budgetiert rechnet die Gemeinde heuer noch mit rund 515'000 Franken.