Muhen Nils Hunziker (FDP) will in den Gemeinderat: «Wir sollten einen umsichtigen Umgang mit den Finanzen anstreben» Am 30. April wählt die Gemeinde Muhen ein neues Mitglied in den Gemeinderat. Für die FDP spricht

Nils Hunziker will für die FDP Muhen in den Gemeinderat. Bild: zvg

Zu den Gemeinderatswahlen im April hat Nils Hunziker eine starke Meinung: «Wir holen den Sitz.» Mit «wir» meint Hunziker sich und seine Partei, die FDP – Hunziker hat nach seinem Austritt aus der SVP Muhen die FDP-Ortspartei gegründet. Den Wechsel begründet er mit der liberalen Haltung, die ihm in der SVP gefehlt habe.

Für die Gemeinde Muhen will sich der gelernte Bauwerktrenner – er leitet seit vier Jahren bei der Firma Blétry AG die Geschäftsstelle Bohr- und Betontrenntechnik-Rückbau – nun einsetzen: «Ich bin engagiert und gehe gerne dorthin, wo es unangenehm ist. So kommt man zu guten, ausgewogenen Lösungen.»

Teamarbeit, Zuverlässigkeit und Leistung brauche es, davon ist Hunziker überzeugt. In Zukunft mehr denn je: «Wir sollten in den nächsten Jahren einen umsichtigen Umgang mit den Finanzen und Ressourcen anstreben.» Längerfristig müsse das Ziel sein, den Steuerfuss von den jetzigen 112 Prozent zu senken. Gerade der Austausch mit den Mühelerinnen und Mühelern und dem Gewerbe ist Hunziker, mit der Blétry AG selber Mitglied des Gewerbevereins, wichtig: «Als Geschäftsstellenleiter weiss ich, wo der Schuh drückt und in welche Richtung sich das Gewerbe entwickelt.»

«Ich bin begeisterter Einachser-Fahrer»

Der 44-jährige Vater von drei Töchtern wohnt seit 2004 in Muhen. Verheiratet ist er mit seiner Frau Sandra, die in Muhen aufgewachsen ist. Muhen sei sehr liberal geworden, findet er: «Wir haben ein sehr lebendiges Dorf. Die Leute sind offen für Neues.» Gleichzeitig grüsse man sich im Dorf noch auf der Strasse. Ausserdem bestehe eine sehr gute Vereinskultur mit vielseitigen Dorftraditionen, auch dazu sei Sorge zu tragen.

Der frei gewordene Sitz wäre genau das Richtige für ihn, ist Hunziker überzeugt. Das finde nicht nur er: «Ich habe in den letzten Wochen viel Zuspruch erhalten, von der Partei und aus der Bevölkerung. Das gibt mir zusätzliche Motivation für den Wahlkampf.»

In seiner Freizeit beschäftigt sich Hunziker gerne mit verschiedenen Aktivitäten: «Ich bin begeisterter Einachser-Fahrer. Dabei bin ich nicht immer der Schnellste.» Weiter mache er auch ab und an eine Töff-Tour. An Muhen gefallen ihm die Bodenständigkeit und die Geselligkeit, sagt er und lacht: «Wenn man in Muhen ein Fest macht und es eine Bratwurst und etwas zu trinken gibt, dann steht das Dorf auf den Beinen.»