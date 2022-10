Muhen Nach externem Gutachten: Gemeinde lehnt Übernahme der Genossenschaft Gemeinschaftsantenne ab Seit 45 Jahren besteht die Genossenschaft Gemeinschaftsantenne Muhen. Der Wunsch, in die Technischen Betriebe der Gemeinde integriert zu werden, wurde von der Gemeinde abgelehnt. Jetzt geht die Suche nach einem Partner weiter.

Seit 45 Jahren hat die Gemeinde Muhen ein eigenes Kommunikationsnetz. Symbolbild: Martial Trezzini / keystone

«Die Idee war, ein eigenes Netz für Muhen zu schaffen», erklärt Urs Ernst. Er ist Präsident der Genossenschaft Gemeinschaftsantenne Muhen (GGM). Die wurde vor mittlerweile mehr als 45 Jahren gegründet. Damals sei viel im Eigenbau entstanden, wie Ernst erzählt: «Viele haben die damals verwendeten Koaxkabel (Kupferkabel) mit Pickel und Schaufel selber in den Boden gelegt.»

Seither hat sich einiges getan. Heute zählt die GGM gemäss Ernst rund 1600 Anschlüsse bei etwa 1000 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Weil deren Ansprüche sowie die Anforderungen an den technischen Support und die Verwaltung sich in den letzten Jahrzehnten verändert haben, plante die GGM eine Übergabe der Genossenschaft an die Gemeinde Muhen. «Wir sind ein ‹Füürabig-Verein›», erklärt Ernst. Die Buchhalterin und der Techniker der Genossenschaft erledigen die immer anspruchsvoller werdende Arbeit rund um die Gemeinschaftsantenne jeweils nach ihrer regulären Arbeit. Etter sei als Pensionär zum Präsidenten gewählt worden.

Andere Anbieter seien besser geeignet

«Für einen symbolischen Franken», wollte man die Genossenschaft im Juni 2021 wegen des immer grösseren Aufwandes der Gemeinde überreichen. «Eine Zusammenlegung mit der Elektroversorgung Muhen erschien dem Vorstand der GGM sinnvoll – vor allem in der Hinsicht, dass Administration und Technik gemeinsam genutzt werden könnte», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Seit dem Angebot zur Übernahme der Gemeinde liess der Gemeinderat diesbezüglich ein externes Gutachten durchführen. Die Entscheidung: Der Gemeinderat ist im September 2022 zum Schluss gekommen, die GGM nicht in die Gemeindestrukturen zu integrieren. «Es ging uns bei der Entscheidung primär um die mittel- und langfristige Planung», begründet Gemeindeammann Andreas Urech die Entscheidung auf Anfrage.

Suche nach neuen Partnern um ein Jahr verschoben

Während ihr erster Gedanke der Integration der Genossenschaft in die eigenen Technischen Dienste galt, befinde sich die Genossenschaft Gemeinschaftsantenne auf einem Konkurrenzmarkt. Urs Ernst bestätigt: «Unsere grösste Konkurrenz ist zurzeit die Swisscom.» Um auf diesem Markt mitzuhalten, fehlt laut dem Ammann auf der Gemeinde jedoch das Know-how. Andere Player, wie die Schweizer Telekommunikationsanbieterin Quickline würden den Markt besser kennen.

«Zudem würden mit dem Umrüsten auf Glasfasernetz bald grössere Investitionen anstehen», sagt Urech und ergänzt: «Es passt zurzeit einfach nicht ins Portfolio.» Die GGM wurde über den Beschluss informiert und prüft nun eine Übergabe mit alternativen Partnern. «Die Suche wurde durch das Gutachten jedoch um etwa ein Jahr verschoben», wie Urs Ernst festhält. Zurzeit sei zwar noch kein Übernahmeangebot spruchreif. «Wir sind aber aktiv auf der Suche», so Ernst.