Verkehrssicherheit Massnahmenplan eingereicht: So soll der Schulweg in Muhen sicherer werden In Muhen wird seit Jahr und Tag moniert, dass der Schulweg für die Kinder zu gefährlich ist. Aus einem Projekt entstanden nun diverse Massnahmen, wie sich das künftig ändern soll.

Besonders die Hauptstrasse steht im Fokus der Schulwegsicherheit in Muhen – doch auch an anderen Ecken hapert es noch. Bild: Britta Gut

Der Schulweg in Muhen soll sicherer werden. Darin sind sich von den Schulkindern über deren Eltern bis zum Gemeinderat alle einig. Weil sich die Gemeinde «kinderfreundlich» nennen will – was inzwischen mit einem Unicef-Label bestätigt wurde –, hat sie anfang Jahr ein Projekt gestartet, dass sich der Schulwegsicherung annimmt.

Unter der Leitung von Valentina Gagg von der Jugendarbeit Entfelden - Muhen wurde zusammengetragen, welche Massnahmen nötig sind. Zu diesem Zweck wurde eine Projektgruppe gegründet, die Schulkinder wurden befragt und miteinbezogen. An zwei Schulwegbegehungen konnten Schülerinnen und Schüler vor Ort gleich selber angeben, was sie als gefährlich empfinden und wie man einige neuralgische Punkte entschärfen könnte.

Daraus haben die Projektgruppe und Jugendarbeiterin Gagg nun einen Massnahmenplan mit 18 Punkten erarbeitet und der Gemeinde übergeben. Darin hat es einfach und kurzfristig Umsetzbares wie etwa Markierungen und Beschilderungen: So soll etwa bei der Kreuzung Tannacker/Leinstrasse ein Schild aufgestellt werden, das auf Kinder aufmerksam macht. Genau so am Rosenweg und an der Altersheimstrasse, dort wären aber Bodenmarkierungen oder sogar ein Spiegel vorgesehen.

Valentina Gagg (Mitte) von der Jugendarbeit Muhen übergibt Gemeinderat Hans Peter Brunner und Vizeammann Gertrud Jost den Massnahmenplan, mit welchem der Schulweg in Muhen sicherer werden soll. Bild: zvg

Weiter gibt es auch mittelfristige und auf einer höheren Eben angesetzte Massnahmen. So zum Beispiel bei der Überbauung am Multenrain, für die kürzlich erst der Gestaltungsplan öffentlich aufgelegt wurde. Die Jugendkommission will sich dort in der Mitwirkung mit einer Stellungnahme beteiligen und anstossen, dass spielerische Elemente (Bemalungen etwa) in die Überbauung integriert werden, die den Schulweg für Kinder spannender machen.

Bahnhof wird umgebaut

Einige Punkte sind auch im Plan noch nicht ganz klar. So zum Beispiel, was mit der Unterführung bei der Schulanlage passieren soll. Die Projektgruppe stellt sich eine Zweiteilung vor, damit sich Fussgängerinnen und Velofahrer weniger in die Quere kommen, dazu vielleicht ein Spiegel zu besseren Übersicht.

Oder der Bahnübergang beim Bahnhof Muhen, der bis dato keine Schranke und nicht einmal ein Lichtsignal hat. Das sei Aufgabengebiet der WSB-Betreiberin Aargau Verkehr, heisst es im Plan. Die wolle den Bahnhof aber sowieso verlängern. In einem Bericht zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes gab sie bereits 2021 an, dass der Bahnhof Muhen Anfang nächstes Jahr behindertengerecht umgebaut werden soll. Die Abteilung Bau und Planung von Muhen will vorgängig den Kontakt mit Aargau Verkehr aufnehmen und den Antrag stellen, bei dieser Gelegenheit auch gleich den Bahnübergang zu sichern.

Die visionärste Massnahme ist aber zweifellos die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Hauptstrasse rund um die Schulanlage. Laut Plan eher eine «perspektivische» Massnahme, hängt diese doch davon ab, ob der Kanton mit sich reden lässt. Der ist bei der Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen bisher – gelinde gesagt – sehr zurückhaltend.

Gemeinderat will Nägel mit Köpfen machen

Für Valentina Gagg hat sich das Projekt schon heute gelohnt: «Alle Beteiligten haben eine wichtige Mitarbeit am Projekt geleistet.» Bei soziokulturellen Projekten gehe es darum, betroffene Personen miteinzubeziehen: «Dies wirkt gesundheitsfördernd und stärkend für alle Beteiligten, zudem entstehen Ergebnisse, die potenziell nachhaltiger sind.»

Laut Vizeammann Gertrud Jost, die den Massnahmenplan als Vertreterin des Gemeinderats entgegengenommen hat, wird sich dieser nun damit befassen: «Am Montag diskutieren wir an der Gemeinderatssitzung, welche Massnahmen wann und wie umsetzbar sind.» Gewisse könne man natürlich schneller einführen, andere müsse man aufgrund der Kosten erst ins Budget aufnehmen. Das sei erst auf 2024 möglich.

Und für einige (wie eben Tempo 30 oder Fussgängerstreifen) müsse man erst mit den kantonalen Behörden Rücksprache halten. Laut Jost hat sich der Gemeinderat aber zum Ziel gesetzt, dass erste Massnahmen so schnell wie möglich umgesetzt werden sollen: «Sodass die Bevölkerung und vor allem auch die Kinder merken, dass etwas passiert.»