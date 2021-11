Muhen Gleich zwei Strassen sollen 2022 saniert werden – darüber stimmt die Gemeinde ab Die Winter-Gemeindeversammlung von Muhen findet am 26. November statt.

Um 20 Uhr am 26. November, findet in Muhen die Winter-Gmeind statt. Hannes Kirchhof / HUGC Uploader

An der Sommer-Gmeind 2019 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit über 156000 Franken «für die Gestaltungsplanung im Bereich des Dorfzentrums». Nun sollen sie dafür noch einmal Geld sprechen: Weil die Teilbereiche «Waldeck» und «Tannacker» zusätzlich Aufwand verursachen, beantragt der Gemeinderat an der kommenden Wintergemeindeversammlung zusätzlich 90000 Franken, um in die Planung zu investieren.

Traktandiert ist auch das Budget 2022. Der Steuerfuss soll bei 112 Prozent bleiben. Jedoch wird mit einem Minus von knapp 860000 Franken gerechnet. Laut Traktandenbericht sieht die Gemeinde im kommenden Jahr Nettoinvestitionen von rund 1,1 Millionen Franken vor.

Weiter wird über die Finanzierung zweier Strassensanierungen abgestimmt: Für die Gemeindestrasse Blumenweg ist ein Verpflichtungskredit für 1,3 Millionen Franken beantragt. Die Arbeiten sollen 2022 starten und werden voraussichtlich acht Monate dauern. Für die Sanierung der Elfenaustrasse sollen 570000 Franken abgesegnet werden. Auch diese startet 2022 und wird voraussichtlich fünf Monate dauern.

Das Stimmvolk entscheiden auch über eine Erhöhung des Stellenplafonds für die Schulleitung und die Schulverwaltung um 60 Prozent. Dies im Zusammenhang mit der Abschaffung der Schulpflege. Auch bei der Bibliothek soll um 10 Stellenprozent erhöht werden. Ohne diese könnte unter anderem die geplante Unterstützung der Schule (Lehrplan 21) nicht angeboten werden.

Genehmigt werden müssen zudem die revidierten Satzungen des Regionalen Sozialdienstes. Bisher lag die Genehmigung des Verbandsbudgets beim Gemeinderat. Neu genehmigt der Vorstand des Verbandes sowohl Budget als auch Stellenplan.