Muhen Einen Preis in der Tasche, nun die nächste Nomination: Müheler Schulfilmprojekt an den Schweizer Jugendfilmtagen Anstatt ins Klassenlager zu fahren, hat eine Mühler Primarschulklasse eine Projektwoche durchgeführt und dabei einen Film gedreht. Das Resultat ist bereits prämiert worden und schon für die nächste Auszeichnung nominiert.

«Die Schule gehört uns» – der Film einer 6. Primarschulklasse aus Muhen ist an den Schweizer Jugendfilmtagen für den Goldenen Panther nominiert. zvg

Eine Schule, in der die Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht selber organisieren und gänzlich ohne Lehrpersonen durchführen – für so manchen und manche gerade während der Schulzeit ein Traum. Genau darum geht es im Film «Die Schule gehört uns», den die Zürcher Non-Profit-Organisation «crossfade.tv» zusammen mit einer sechsten Primarschulklasse der Schule Muhen vergangenen Mai gedreht hat.

Das Schulprojekt war zuerst nur als Ersatzlösung geplant, wie die ehemalige Lehrerin der Klasse, Selina von Arx, erklärt: «Da wegen Corona das Klassenlager der Klasse nicht stattfinden konnte, haben wir uns entschlossen, als Alternative ein Filmprojekt durchzuführen.»

Aufblühende Schülerinnen und Schüler

Das hat sich mehrfach gelohnt, wie sich nun zeigt: Nicht nur, weil die Schülerinnen und Schüler beim Dreh grossen Spass hatten und sich in der Produktion eines Drehbuchs und der ganzen Durchführung eines Filmdrehs üben konnten. Sie blühten dabei regelrecht auf, schwärmt von Arx: «Besonders die Schülerinnen und Schüler, die sonst im Unterricht nicht immer vorne mit dabei sind, sind völlig aus sich herausgekommen.» Sei es beim Schneiden des Films, hinter oder auch vor der Kamera.

Und schliesslich kann sich offenbar auch das Resultat sehen lassen: «Die Schule gehört uns» wurde vor gut zwei Wochen am jährlich stattfindenden Jugendkurzfilm-Festival «Movie Day» in Romanshorn mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Zur Überraschung aller, so von Arx: «Auch wenn wir mit unserer Arbeit zufrieden sind, hätten wir nie damit gerechnet, dass sich damit sogar Preise gewinnen lassen.» Nach der Mitteilung sei die ganze Klasse aus dem Häuschen gewesen.

Springender Panther im Visier

Kaum ist eine Trophäe eingeheimst, geht es für die ehemaligen Sechstklässler aus Muhen bereits um die nächste: Ihr Werk läuft an den Schweizer Jugendfilmtagen, die in den kommenden Tagen stattfinden, und ist dort für den Springenden Panther nominiert. Es winkt ein Preisgeld in der Höhe von bis zu 1000 Franken. Der Film wird am Donnerstagnachmittag gezeigt, inmitten von anderen Jugendfilmen aus der ganzen Schweiz. Und vor der Klasse selber, so von Arx: «Wir fahren zusammen mit fast der ganzen Klasse an die Vorführung nach Zürich.» Die Schule habe den Schülerinnen und Schülern extra freigegeben dafür.

Von Arx selber zeigt sich zuversichtlich: «Es sind schon viele andere Filme auch nominiert, aber unsere Chancen auf einen der vorderen Ränge sind intakt, auch ein Sieg liegt drin.» Gewissheit wird sich am kommenden Wochenende einstellen, die Preisverleihung findet am Sonntag statt.