Muhen Die Hauptstrasse steht bei der Schulwegsicherheit im Fokus: «Mir rutscht beim Zuschauen fast das Herz in die Hose.» An einer Informationsveranstaltung haben sich Eltern von Schulkindern darüber ausgetauscht, wie es um den Schulweg und dessen Sicherheit steht. Die am meisten genannte Gefahrenquelle ist dabei am schwersten behebbar.

In Muhen wird die Schulwegsicherheit thematisiert. Viele Gefahren hängen mit der Dorfstrasse zusammen. Bild: Britta Gut

(2021)

Der Schulweg, den die Kinder tagtäglich mehrmals bestreiten müssen, ist in Muhen nicht selten unsicher oder sogar gefährlich. Das hat eine Befragung ergeben, welche Valentina Gagg von der Jugendarbeit Entfelden-Muhen in mehreren Partizipationsworkshops mit Schulkindern durchgeführt hat.

Das soll sich nun ändern: Zusammen mit der Gemeinde hat Gagg am Donnerstagnachmittag zu einer Informationsveranstaltung in der Schule Muhen eingeladen. Nebst dem Informationsaustausch ging es am Anlass auch darum, Freiwillige für die Teilnahme in der Projektgruppe zu finden. Über das Projekt hat die AZ bereits berichtet.

Der Schulweg sei seit Jahr und Tag ein schwieriges Thema in Muhen, merkte eine Teilnehmerin am Anlass an: «Vor 40 Jahren habe ich hier selber den Kindergarten besucht, schon da war es gefährlich.» Im Publikum war man sich einig, dass sich seit da in Sachen Schulwegsicherheit nicht viel getan habe. Dabei brennt das Thema der Bevölkerung – besonders dem Teil mit schulpflichtigen Kindern – immer noch unter den Nägeln.

Die Jugendarbeiterin Valentina Gagg. Bild: Florian Wicki

Neuralgische Punkte sind mitten im Dorf

In einem Plan konnten die Anwesenden die ihrer Meinung nach neuralgischen Punkte des Schulwegs einzeichnen. Dabei zeigte sich, dass die mit Abstand am gefährlichsten eingestufte Strasse der Gemeinde die Dorfstrasse ist. Die werde von sehr vielen Schülern begangen und sei an einigen Stellen besonders eng, merkte ein besorgter Vater an: «Wenn sich da zwei Lastwagen kreuzen, bleibt nicht mehr viel Luft zum Trottoir.» Hinzu komme die spielerische Natur der Kinder, die sich halt auch auf dem Trottoir an der Hauptstrasse nicht immer unterdrücken lasse. Er fügte an: «Dort wird gerannt, gerangelt und gespielt, mir rutscht beim Zuschauen manchmal fast das Herz in die Hose.»

Besonders die Dorfstrasse – eine Kantonsstrasse – wie auch der Schwerverkehr im Dorf wurden als gefährlich eingestuft. Dies sind gerade auch die beiden Punkte, an denen kurz- bis mittelfristig nur wenig Spielraum vorhanden ist. Die Strasse gehört dem Kanton und der Schwerverkehr muss nun mal nach Muhen. Auch wenn eine Anwesende fand, man könne ja die Bautätigkeit im Dorf herunterfahren, dann sähe man auch weniger Lastwagen im Dorf.

Eltern bringen kreative Vorschläge

Und doch hat man in Muhen die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass dieser Anlauf erfolgreich wird; mitunter auch wegen dem Umstand, dass die Gemeinde nun von sich aus aktiv geworden und die Bauverwaltung direkt im Projekt vertreten ist. Dazu erklärte auch Valentina Gagg: «Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir bis jetzt bei keiner Schlüsselperson auf Widerstand gestossen sind, es ziehen alle an einem Strang.»

Am Anlass wurden von den anwesenden Eltern auch einige konkrete Ideen genannt. Eine Mutter schlug zum Beispiel vor, man könne ja – etwa bei Ein-/Ausfahrten – kritische Stellen auf dem Trottoir bunt einfärben, um so Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Auch bezahlte Schülerlotsen («In Oberentfelden macht das der Schulabwart») oder blinkende Fussgängerstreifen («Küttigen hat das auch») waren ein Thema.

Anfang März findet nun die erste Begehung des Schulwegs mit Schulkindern statt, bis im Juni sollen konkrete Massnahmen erarbeitet werden.