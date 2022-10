Muhen Baubeginn verschoben: Die Revitalisierung der Suhre startet frühestens im Frühling 2024 Im nördlichen Teil von Muhen will der Kanton die Suhre für rund 1,5 Millionen Franken neu gestalten. Weil das Landerwerbsverfahren erst im November startet, wird der Baustart um ein Jahr verschoben.

Im Norden Muhens soll die Suhre revitalisiert werden. Das alte Stauwehr nahe der Autobahnbrücke wird weichen müssen. Florian Wicki

Bis vor knapp 20 Jahren war in Muhen ein Kleinwasserkraftwerk in Betrieb. Die Restbestandteile des Baus sollen nun entfernt und gleichzeitig der rund 500 Meter lange Abschnitt der Suhre zwischen der Brücke Fabrikstrasse und der Autobahnbrücke in Richtung Oberentfelden renaturiert werden.

Für das Projekt war vom Kanton ursprünglich ein Baustart im Frühling des kommenden Jahres vorgesehen. «Wir wurden im August darüber informiert, dass das Landerwerbsverfahren erst im November losgehen wird», sagt Sabin Nater, Fachspezialistin Gewässerökologie beim Kanton. Ab dann werde das Verfahren rund ein Jahr dauern. «In dieser Zeit werden alle Verträge mit Landbesitzerinnen und -besitzern ausgearbeitet», ergänzt sie. Mit diesem Verfahren habe die Sektion Gewässernutzung aber nichts zu tun. «Wir werden ab Spätsommer 2023 wieder aktiv sein», so Nater. Somit sei der Baustart neu frühestens im Frühling 2024 geplant.

Ab dann soll sich in der und um die Suhre einiges ändern. Kosten wird das Ganze laut Kanton voraussichtlich rund 1,5 Millionen Franken. Dafür soll untre anderem die Längsvernetzung wiederhergestellt werden. Sie wird im Moment durch das Wehr mit betonierten Bauteilen kurz vor der Autobahnunterführung beeinträchtigt. Dieses sei gemäss Baugesuch, welches Anfang 2022 öffentlich auflag, naturfremd und stelle ein unüberwindbares künstliches Wanderhindernis für die im Fluss vorhandenen Lebewesen dar.

Neuer Trampelpfad und neue Leitungen

Ebenfalls ist die Anpassung der Sohle des Flusses an einigen Stellen geplant, damit das Gewässer flacher wird. Der Kanal, der bisher zum Kraftwerk geführt hat, soll so zum Kleintierdurchlass umgestaltet werden. Auch die Laufrichtung des Flusses wird korrigiert, wenn auch nur leicht. «damit sich das Gerinne so weit wie möglich an die Pendellänge der historischen Suhre annähert», wie es im Bericht zum Baugesuch heisst.

Damit die Reptilien, Fische und Amphibien, aber auch Säugetiere wie Igel, Rehe, Feldhasen oder Füchse in den neu gestalteten Suhre-Ufern wohlfühlen, werden diese mit Steil- und Holzbuhnen sowie Kiesbänken und Wurzelstöcken strukturiert.

Für die Bevölkerung wird der Buchsweg, der bis kurz vor der Autobahnbrücke zur Suhre führte, durch einen Trampelpfad ersetzt. Der führt am rechten Ufer bis zu einer ebenfalls neuen Fuss- und Velobrücke. In diesem Gebiet ist ausserdem ein neuer Zugang zur Suhre aus Natursteinstufen geplant, dazu einfache Sitzgelegenheiten, damit die Suhre wieder zugänglicher und erlebbarer wird.

Gleichzeitig sollen zudem Abwasserleitungen am Rande des Gebiets verlegt werden. Das Projekt sollte gemäss dem Kanton neu Ende 2024, also ein Jahr später als ursprünglich geplant, fertig sein.