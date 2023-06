Muhen Altgrasstreifen und Tümpel sollen Menschen wie Tieren helfen Acht Jahre lang wurden in der Region Aarau diverse Massnahmen zur Förderung der Landschaftsqualität umgesetzt. Die Verantwortlichen ziehen eine zufriedenstellende Bilanz.

Thomas Anliker (im grünen T-Shirt) führte durch den Lottenhof und erklärt Behörden und Gästen, welche Massnahmen zur Förderung der Landschaftsqualität umgesetzt wurden. Bild: Florian Wicki

Ein Streifen nicht gemähtes Gras auf der Wiese oder auch dicht gewachsene Wildkräuter am Rand eines Ackerfelds: Was für Nichtbewandte aussieht, als habe der Landwirt oder die Landwirtin plötzlich die Lust am Mähen verloren, ist für die Landschaftsqualität und auch für die Biodiversität sehr wichtig. So bietet der Streifen, der im Fachjargon Altgrasstreifen genannt wird, für Insekten einen wichtigen Rückzugsort. Der Saum auf Ackerfläche, wie die Wildkräuter heissen, sind für Kleintiere als Schutz vor Raubvögeln etwa unerlässlich.

Der Rückzugs- oder Altgrasstreifen dient vielen Kleintieren und Insekten als Rückzugsort. Bild: Florian Wicki

Solche Massnahmen und noch viel mehr (wie etwa Hecken, Tümpel, Stein- und Asthaufen) wurden in der Region Aarau unter der Trägerschaft des Regionalverbands Aarau Regio in den letzten acht Jahren umgesetzt. Dies im Rahmen des Landschaftsqualitätsprojektes, mit welchem die Erhaltung und Förderung der vielfältigen Kulturlandschaft angestrebt wird. Ausgeführt werden die Massnahmen von der Landwirtschaft.

Finanziert werden die Massnahmen über Landschaftsqualitätsbeiträge, eine Art Direktzahlungen, welche mit der Agrarpolitik 2014–2017 des Bundes eingeführt wurden. 90 Prozent des plafonierten Betrags bezahlen somit der Bund, die restlichen 10 Prozent der Kanton. In den letzten acht Jahren flossen dadurch 2,8 Millionen Franken in die Region. Und zwar an 44 Landwirtschaftsbetriebe aus acht Gemeinden: Aarau, Buchs AG, Erlinsbach AG, Gränichen, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden.

Vielfalt mit wenig Aufwand

Am Donnerstag trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Aarau Regio, von kantonalen und kommunalen Behörden und aus der Politik auf dem Lottenhof in Muhen – mit dabei etwa der Müheler Gemeindeammann Andreas Urech und Gemeinderat Hans Peter Brunner sowie auch Matthias Müller, Abteilungsleiter Landwirtschaft beim Kanton, und Grossrat Thomas Baumann.

Auch der Saum am Ackerfeld, den man rechts vom Weizenfeld sieht, bietet viele Rückzugsorte für Kleintiere – besonders wenn der Weizen geerntet wird. Bild: Florian Wicki

Thomas Anliker vom Lottenhof zeigte verschiedene Massnahmen auf, die er – entweder schon vorher oder im Rahmen des Projekts – bei sich umgesetzt hat – wie etwa die Altgrasstreifen, ein Steinhügel oder auch den Saum am Ackerfeld. Er ist damit zufrieden: «Das Projekt mit seinen Umsetzungsmassnahmen hat mich überzeugt. Die Vielfalt der Kulturlandschaft lässt sich klar erkennen, und der Aufwand hielt sich auch in Grenzen.»

Victor Condrau vom Büro für Landschaftsarchitektur DüCo GmbH hat das Projekt begleitet und den Schlussbericht verfasst. Er ist zufrieden: «Die meisten Ziele wurden erreicht und zum Teil bei weitem übertroffen.» Ein Grossteil der gewählten Massnahmen habe sich bewährt und sei weiterzuführen. Sein Fazit im Bericht: «Das Projekt hat mit seinen Umsetzungsmassnahmen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung der vielfältigen, schönen und abwechslungsreichen Landschaft geleistet.»

Alexandra Mächler, die Geschäftsführerin Aarau Regio, erklärte, man habe den Antrag zur Verlängerung des Projekts bis Ende 2025 bereits eingereicht. Weiter wolle man das Landschaftsqualitätsprojekt 2026 erneut durchführen. Dies, damit weitere Landwirte einsteigen können und dass die 44 bereits teilnehmenden Landwirte zusätzliche Massnahmen anmelden und umsetzen können.