Moosleerau Ein Brotberg am Strassenrand: Traktor kippt und verliert seine Ladung In Moosleerau ist ein an einem Traktor angekuppelte Anhänger ausser Kontrolle geraten und gekippt. Die aus Altbrot bestehende Ladung wurde auf der Strasse verstreut.

Ein Traktor kippt in einer Kurve um und verliert eine Ladung voller Brot. Kapo AG

Plötzlich lag Altbrot auf der Attelwilerstrasse in Moosleerau. Und so kam es dazu: Am Montag, kurz nach 11 Uhr, war ein Traktor samt seines Anhängers abwärts in Richtung der Unterführung auf der Attelwilerstrasse unterwegs.

Dabei hat der 16-jährige Fahrer des Traktors in einer engen Rechtskurve die Herrschaft über das Fahrzeug und den Anhänger verloren. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mit. Deshalb sei der Anhänger gekippt. Dieser war mit drei Holzboxen voller Altbrot beladen. Auf der Strasse waren deshalb «unzählige» Brotlaibe verteilt.

Verletzt wurde beim niemand. Allerdings sind der Anhänger sowie der Strassenbelag beschädigt worden.

Da die verunfallte Komposition gemäss Polizeiangaben die ganze Strasse blockierte, musste die Feuerwehr den Verkehr umleiten. Die Unfallstelle war um 13 Uhr geräumt. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: