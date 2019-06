Zwischen Densbüren und Oberentfelden studieren fünf Gemeinden intensiv, ob sie sich zum Zukunftsraum Aarau zusammenschliessen wollen. In Leutwil, auf dem Hügelzug zwischen dem Wynen- und Seetal, hat die Frau Gemeindeammann das Wort Fusion in den Mund genommen und im Suhrental gibt Moosleerau Gas – in der Hoffnung, Gleichgesinnte zu finden. An der letzten Wintergemeindeversammlung fasste der Gemeinderat den Auftrag, sich Gedanken zur finanziellen Zukunft der Gemeinde zu machen und dabei auch eine Fusion in Betracht zu ziehen. «Wir haben beim Regionalverband Suhrental ein Gesuch eingereicht. Es soll abgeklärt werden, ob es im Suhrental das Potenzial für die Fusion mehrerer Gemeinden gibt», erklärt jetzt der Moosleerber Gemeindeammann Daniel Dätwyler. Er rechne damit, dass diese Studie frühestens Ende 2020 vorliegen werde.

Potenzial klären

Das bedeutet aber nicht, dass dann sogleich mit dem Fusionieren losgelegt werden kann. Die Studie soll in einem ersten Schritt aufzeigen, wo die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden angebracht und wo eine Fusion deshalb sinnvoll ist. An der Studie sollen sich möglichst viele Gemeinden des Regionalverbands Suhrental beteiligen. «Wir wollen in grösseren Dimensionen denken. Nur dann sind Fusionen auch sinnvoll», sagt Daniel Dätwyler.