Moosleerau Kollision mit unbekannter Ursache: Die Polizei sucht Auskunftspersonen In Moosleerau kam es zu einer Kollision zweier Autos. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache ist nicht klar. Die Aussagen gehen auseinander, weshalb die Kantonspolizei Aargau Auskunftspersonen sucht.

Am Dienstagmorgen kam es in Moosleerau zu einer Kollision zweier Autos. Gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei ereignete sich der Unfall kurz nach 6 Uhr. Verletzt wurde niemand. Ein Autofahrer fuhr auf der Luzernerstrasse von Triengen herkommend in Richtung Moosleerau Zentrum. Im selben Moment bog ein anderer Lenker von der alten Triengerstrasse rechts in die Luzernerstrasse. Dabei kam es zur Kollision.

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Da die Aussagen der Beteiligten auseinander gehen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen. (nic)

