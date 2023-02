Moosleerau Dank «hartnäckiger Verhandlungen» muss Moosleerau weniger auszonen Nach Ablauf der Referendumsfrist ist Moosleerau mit seiner neuen Nutzungsplanung wieder einen Schritt weiter. Trotz Einbussen ist die Gemeinde zufrieden mit dem Ergebnis.

Bereits gegen Ende Jahr könnte die neue BNO in Kraft treten. Bild: Daniel Vizentini

Es geht vorwärts mit der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Moosleerau. Nachdem im vergangenen Sommer die abschliessende kantonale Vorprüfung abgeschlossen, Einwendungen behandelt und das Regelwerk von der Gemeinde angenommen wurde, teilt die Gemeinde auf ihrer Website nun mit, dass der Beschluss rechtsgültig ist. Dies nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist.

Während der öffentlichen Auflage gingen insgesamt acht Einwendungen ein, wovon sechs abgewiesen wurden. Angenommen wurde der Verzicht auf eine bedingte Gestaltungsplanpflicht auf einer Parzelle. Dies, weil schon ein Vorprojekt bestand, bei dem die geforderte Erschliessung bereits berücksichtigt wurde. Ebenfalls genehmigt wurde das Umlegen einer Hecke innerhalb einer anderen Parzelle.

Weniger ausgezont, als geplant

Im Vergleich zur aktuellen BNO gibt es unter anderem vier grundlegende Neuerungen: «Der kommunale Überbauungsplan Burghalde und der Sondernutzungsplan Kernzone werden aufgehoben», erklärt Gemeindeschreiber Peter Neukomm. Weiter wird die Ausnützungsziffer in der Wohnzone – also die Ziffer, die bezeichnet, wie dicht gebaut werden darf – von 0.3 auf 0.35 angehoben. «Auch mit dieser Ausnützungsziffer kann die strukturelle Erhaltung der Zone sichergestellt werden», so Neukomm. Der Grenzabstand in der Wohn- und Gewerbezone wird von acht auf sechs Meter reduziert und die Gebäudehöhe neu definiert. Bisher wurde diese über Firsthöhe und Gebäudehöhe bestimmt. «Neu werden die Höhen über die Anzahl Vollgeschosse und die Gesamthöhe festgelegt», sagt der Gemeindeschreiber. Grundsätzlich wurde zudem auf das harmonisierte Baurecht umgestellt.

«Selbstverständlich hätte sich die Gemeinde gewünscht, dass weniger Auszonungen vorgenommen werden müssten», sagt Neukomm rückblickend. Mit der neuen BNO wird eine gemeindeeigene Parzelle ausgezont. Sie gehört in Zukunft der Landwirtschaftszone statt der Zone für öffentliche Bauten an. Das führt zu einer Wertverminderung von über 350'000 Franken. Trotz dieser Einbusse, dank hartnäckiger Verhandlungen mit den kantonalen Behörden, wurden gemäss Neukomm letztlich deutlich weniger Fläche ausgezont, als zu Beginn kommuniziert wurde.

Nun, nach der öffentlichen Auflage, werden die Akten dem Regierungsrat zur Genehmigung zugestellt. «Die Genehmigung durch den Regierungsrat stellt den Schlussakt dar», sagt Neukomm. Der weitere Zeitplan hänge daher vom Bewilligungsverfahren des Kantons ab. Er ergänzt: «Wir rechnen aufgrund der Erfahrungen des für Moosleerau zuständigen Fachplaners mit rund sechs Monaten bis zur Genehmigung.» Dies, vorausgesetzt es gehen keine Einwendungen beim Regierungsrat ein.