Mit seinem Malergeschäft brachte Rolf Furter Farbe in die Stadt - jetzt ist er mit 90 verstorben

Mit Rolf Furter-Würgler ist am 10. Mai ein Handwerksmeister gestorben, der jahrzehntelang als profilierter Gewerbevertreter gewirkt und das Lenzburger Stadtleben mitgeprägt hatte. Als Inhaber und Chef des von ihm in dritter Generation geführten «Malergeschäfts am Bach» brachte er Farbe in die Stadt. Er setzte aber auch als engagierter Bürger Akzente im öffentlichen Leben: in politischen Ämtern, als Vizekommandant in der Feuerwehr, bei Vereinen, insbesondere den Schützen, oder bei der Pflege der vielfältigen Lenzburger Traditionen. Als Kunstfreund und -sammler setzte er das kulturelle Vermächtnis seines Vaters Karl Furter fort.

Rolf Furter führte sein Malergeschäft fordernd und fördernd– als Patron «alter Schule» im besten Sinne: hohen Qualitätsansprüchen und ehrbaren Werten verpflichtet. Seine Offenheit gegenüber Neuem und sein soziales Empfinden zeigten sich zum Beispiel in der von ihm lange vor dem Pensionskassen-Obligatorium gegründeten Vorsorgestiftung für seine Angestellten.

Rolf Furter gehörte als «Startmitglied» 1972 bis 1985 dem Lenzburger Einwohnerrat an und präsidierte diesen als höchster Lenzburger 1978/1979. Er amtet auch viele Jahre lang als Ersatzrichter am Bezirksgericht Lenzburg. Rolf Furter nahm bis zuletzt regen Anteil am Geschehen in der weiten Welt, aber auch in der nächsten Umgebung; mit kritischem Blick beobachtete er beispielsweise die stürmische Wachstumsentwicklung seiner geliebten Heimatstadt. Mit Freude verfolgte er auch das Gedeihen des von seinen Nachfolgern «Weber Malermeister» weitergeführten beruflichen Lebenswerkes.

Rolf Furter ist wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag an den Folgen eines plötzlich auftretenden, gravierenden Gesundheitsproblems überraschend gestorben. (Bur.)