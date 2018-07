Einer Patrouille der Regionalpolizei Zofingen fiel der Mann am Dienstagmorgen in Schöftland verdächtig auf. Er sass auf einer Bank und hatte drei grosse Taschen bei sich, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.

Die Polizisten kontrollierten den 51-jährigen Tschechen daraufhin und stellten fest, dass er im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung des Mannes und seines Gepäcks stiess die Polizei zudem auf Einbruchswerkzeuge und Utensilien, wie sie bei Ladendiebstählen verwendet werden. In diesem Zusammenhang ist der 51-Jährige bereits polizeibekannt.

Der Tscheche hat in der Schweiz keinen festen Wohnsitz. Die Kantonspolizei Aargau verdächtigt ihn, auf Einbruchs- und Diebestour gewesen zu sein. Der 51-Jährige befindet sich für weitere Ermittlungen in Haft.

