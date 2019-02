Reinach, Mitte der 1950er-Jahre. Das Kino Rössli ist bis auf den letzten Sitz besetzt. Der ganze Saal schluchzt, während der italienische Film L’angelo bianco (der weisse Engel) läuft. Der heissblütige Guido verliebt sich in Lina, weil sie so sehr seiner verflossenen Liebe gleicht, die nach der Romanze mit Guido Nonne wurde. Ganz hinten, hinter dem schwarzen Vorgang beim Eingang, schluchzt noch jemand. Rosmarie Wörner, noch keine 20, Enkelin der Kinobesitzerin. Sie hat die Filmhungrigen in den Saal gelassen und schaut wie jedes Mal selber zu. «Der ganze Vorhang wurde nass, so fest habe ich bei diesem Film geweint», sagt Rosmarie Wörner, heute 76, als sie sich in ihrer Reinacher Wohnung an den «weissen Engel» und seinen Hauptdarsteller Amedeo Nazzari erinnert. «Er hatte dieses schöne Schnäuzli», sagt sie.

Rosmarie Wörner, ihre Schwester Frieda und ihre Cousins gehören zur letzten Kino-Generation der Familie. Hatte Grossmutter Cecilia in den 1930er-Jahren den Gasthof Rössli mit Kinosaal noch als Goldgrube erworben, mussten ihn die Enkel Ende der 1980er-Jahre loswerden, damit das «Rössli» sie nicht in den Ruin trieb. Danach wechselte das Gebäude an der Winkelstrasse Eigentümer und Betreiber wie die Wörners in der goldenen Zeit die Filmrollen, war zuletzt Pizzeria und Pub. 2015 wurde der Kinosaal abgebrochen – das Gasthaus soll dieses Jahr weichen. An seiner Stelle soll gemäss eines Baugesuchs, das noch auf Bewilligung wartet, ein Wohnhaus mit acht Wohnungen à 2½ Zimmer entstehen.