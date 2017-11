«Fusion Nein!» schreit das Plakat am Dorfeingang. Sonst ist es ruhig in Attelwil an diesem Morgen. Ein Handwerker in seiner Werkstatt will nicht namentlich zitiert werden. «Ich bin jetzt für die Fusion, aber nur, weil mit 400'000 Franken schon zu viel investiert worden ist», sagt er. Rechts steht das Schulhaus; Storen unten. Es kann gemäss Website der Gemeinde ab 1. Januar 2018 gemietet werden. Zu einem Zins von 65'000 Franken pro Jahr.

Eine junge Frau kurz vor der Abfahrt zur Arbeit kann noch nichts sagen: «Ich muss mich noch damit befassen.» Und Michael Stadelmann, der auf das Postauto wartet, hält die Fusionsfrage für nicht so wichtig, zumal er eh bald wegziehe.

Am 26. November geht’s im Suhrental um die Wurst: Fusionieren Reitnau und Attelwil zur neuen Gemeinde Reitnau mit dem Dorfteil Attelwil? Oder existieren auch nach 2019 weiterhin zwei Gemeinden, von denen die kleinere, Attelwil, in den meisten Vereinen und auch politischen Körperschaften wie Schule und Feuerwehr mit Reitnau zusammen kutschiert? Sogar die Gemeindeverwaltung Attelwil ist bereits im Reitnauer Gemeindehaus. Bloss die Postadresse befindet sich noch in Attelwil. Im alten Gemeindehaus, wo auch ein öffentlicher Defibrillator steht. Der zweite auf Attelwiler Gemeindegebiet; Reitnau hat nur einen.

Nutzen infrage gestellt

Im Hoflädeli von Käthi Reinhard herrscht Betrieb: Brot, Zopf, Gebäck, Gemüse. Sie ist nicht grundsätzlich gegen Fusionen, wird aber Nein sagen zur Fusion in dieser Form. «Ich sehe den Nutzen nicht», sagt sie, «uns geht es gut; die Steuern werden eh erhöht.» 2016 hatte Attelwil einen Steuerfuss von 98, Reitnau einen von 117 Prozent. Kommt die Fusion, ist bis 2022 mit 114 Prozent zu rechnen.