Mit Auto zusammengestossen und geflüchtet – Polizei sucht Lieferwagenfahrer

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag um 9.50 Uhr auf der Suhrentalstrasse in Kölliken. Dabei fuhr ein Lieferwagen von der A1 her an diese Hauptstrasse heran, um in Richtung Oberentfelden abzubiegen.

Dabei missachtete die Person am Steuer das Vortrittsrecht einer herannahenden Automobilistin. Trotz ihrer Vollbremsung stiessen die beiden Fahrzeuge anschliessend zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Die Automobilistin hielt sofort an. Die Person im Lieferwagen hingegen fuhr unbekümmert davon. Es handelte sich um einen weissen Wagen, möglicherweise einen Renault Kangoo, mit blauer Aufschrift. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen.

