Die Gemeinden im Wynental sind im Dilemma. Über den Daumen gepeilt leben rund 400 bis 500 Personen in der Region von der Sozialhilfe. Das Angebot an günstigem Wohnraum zieht wirtschaftlich Schwache an.

Zudem bleiben viele erstzugewiesene Flüchtlinge im Tal und belasten, wenn der Kanton die Kosten nach fünf Jahren nicht mehr trägt, die Gemeindekassen. Das Hauptproblem: Sie sprechen schlecht Deutsch und sind wenig integriert.

Dem will «jobwärts» entgegenwirken. Das Projekt, das vor gut einem Jahr als Pilotprojekt in Burg startete und ab Mai so richtig Fahrt aufgenommen hat, will Beschäftigungsmöglichkeiten für Personen aus dem Asyl- und Sozialhilfebereich schaffen.

Das Ziel: diese Menschen über Alltagsstrukturen und Arbeit fit zu machen, ihren Lebensunterhalt irgend einmal – oder wieder einmal – selber zu bestreiten.

Bereits 36 freiwillige Mentoren

Unterdessen gibt es schöne Erfolge zu verzeichnen: Bereits 36 Mentoren aus allen acht beteiligten Gemeinden arbeiten im Projekt mit. Mentoren, das sind Freiwillige, die Klienten ehrenamtlich begleiten, sie bei der Pflichterfüllung gegenüber den Ämtern unterstützen und ihnen helfen, sich ins Dorfleben zu integrieren.

«Wichtig ist auch, dass der Mentor bei Fremdsprachigen die Deutschfortschritte kontrolliert», sagt «jobwärts»-Koordinatorin Lilo Henkel. Die Zetzwiler Gemeinderätin und ehemalige Mitarbeiterin beim Projekt «Pforte Arbeitsmarkt» weiss, wovon sie redet. «Leider wird dem in Aarau viel zu wenig Beachtung geschenkt. Dabei sind die Deutschkenntnisse das A und O. Wir konnten schon Angebote von Arbeitgebern nicht nutzen, weil die Sprachkenntnisse nicht ausreichten.»

26 Einsatzplätze hat «jobwärts» mittlerweile gefunden: etwa bei Bauämtern, auf dem Entsorgungsplatz oder beim Forst. Gegen 50 Personen haben in den vergangenen Monaten auf diese Weise rund 200 Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet.