Millionenschaden nach Jahrhundertflut: Uerkheim hofft auf Geld der «Glückskette»

Am 8. Juli 2017 schwappte nach heftigen Regenfällen die Uerke über die Ufer und trat einen gnadenlosen Verwüstungszug durchs Dorf an. Von zahlreichen – ebenfalls angeschwollenen – Nebenbächen gespiesen, entwickelte der sonst friedliche Bach eine unheimliche Kraft, drückte Türen ein, nietete Zäune um und schob gar Autos von der Strasse in Vorgärten. Ein Hochwasser, wie es nur alle 300 Jahre vorkommt.

Erst jetzt kann der Bevölkerung die Gesamtabrechnung über die kommunalen Unwetterkosten vorgelegt werden. Wie gross die Schäden für die Privaten waren, ist nicht bekannt. Die Versicherungen dürften fast alles übernommen haben.