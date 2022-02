Menziken/Burg Die Verlobung ist besiegelt: Menziken und Burg sagen ohne grosse Diskussionen Ja zum Fusionsvertrag Im Wynental entsteht wohl bald eine neue Gemeinde. An den ausserordentlichen Gemeindeversammlungen in Menziken und Burg war die Sache ziemlich schnell entschieden.

In Burg gab es nur sieben Gegenstimmen. Pascal Bruhin

Am Mittwochabend stimmten sowohl Menziken als auch Burg in ihren jeweiligen ausserordentlichen Gemeindeversammlungen innerhalb kürzerster Zeit Ja zum Fusionsvertrag, der den Zusammenschluss per 1.1.2023 besiegelt.

In Burg stimmten 101 der 116 Anwesenden für den Vertrag, 7 dagegen, 8 enthielten sich. In Menziken sagten 123 Ja, 33 stimmten gegen den Fusionsvertrag.

Im viel grösseren Menziken gingen nur wenige Menschen mehr an die Gemeindeversammlung, bei der es um die Fusion ging. Katja Schlegel

Nach dem Ja der beiden Gemeinden folgt am 15. Mai die obligatorische Urnenabstimmung.

Update folgt ...