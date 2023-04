Menziken Zu wenig Schulraum: Menziken plant Provisorium für fast 2 Millionen Franken Menziken rechnet in den nächsten Jahren mit einem grossen Bevölkerungswachstum. Weil der Schulraum knapp wird, stellt die Gemeinde ein Containerprovisorium auf, um mehr Zeit für die Schulraumplanung zu haben.

Das Menzo Schulhaus in Menziken – in der Gemeinde wird der Schulraum langsam knapp. Bild: Michael Küng

Menziken wächst. Bis 2026 werden in der Gemeinde 753 neue Wohneinheiten bezogen, rechnet der Gemeinderat am Freitag in einer Mitteilung vor: «Daraus lässt sich anhand einer qualifizierten Erhebung ableiten, dass die Schule Menziken per dato um rund zehn Schulklassen wachsen wird.» Ohne Geburtenzuwachs. Das sprengt den verfügbaren Schulraum im Dorf. Die Planung neuer – und mittelfristig auch nötiger – Schulbauten werde daher beschleunigt angegangen.

Der Gemeinderat hat sich nun entschieden, die Übergangszeit bis zum Bau der neuen Gebäude – deren Standort noch gefunden werden muss – mit einer Containerlösung zu überbrücken. Die soll im nächsten Jahr bezogen werden und acht bis zehn Jahre lang halten. Darin sollen sich Schul- und vier multifunktionale Zimmer sowie Nebenräume befinden.

Ein Jahr lang mit dem Bus zur Schule

Der neue Standort befindet sich auf der Wiese nördlich des Fussballplatzes Fluckmatt, beim Friedhof Menziken. An der Gmeind vom 14. Juni wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Verpflichtungskredit von 1,95 Millionen Franken unterbreitet – darin enthalten sind alle Kosten inklusive Erschliessung. Die Eltern der Schulkinder wie auch der FC Menzo und Anstösser seien bereits informiert.

Knapp wird es aber schon heuer: Auf das neue Schuljahr müssen zwei neue Kindergartenabteilungen und zwei Unterstufenklassen eröffnet werden. Zusammen mit der Schulleitung hat der Gemeinderat deshalb für nächstes Jahr eine Zwischenlösung ausgearbeitet. Verschiedene Rotationen bedingen, dass drei Klassen vom Alten Schulhaus für ein Jahr auf die Burg umsiedeln müssen. Dabei handelt es sich um zwei Kleinklassen und um jene mit den Flüchtlingskindern aus der Ukraine; mit der Begründung, so wenig Kinder wie möglich verschieben zu müssen. Es sei vorgesehen, für den Transport der Schülerinnen und Schüler einen Shuttle-Bus einzurichten.