Menziken Zieht bald ein Burek-Laden ein am Sagiweg? Ein Gewerbelokal soll bald als Gastgewerbe genutzt werden. Möglich wäre laut Unterlagen ein Burek-Laden.

Bald könnte es in Menziken einen Burek-Laden geben. Symbolbild: zvg

Einen Mietvertrag habe noch niemand unterschrieben, heisst es im Betriebskonzept des Bauherren Vasvi Borova. Der potenzielle Mieter, ein Burek-Lokal mit erfolgreichem Standort im Kanton Zürich, wird zwar schon erwähnt. Klar sei bisher aber nur, dass der Gewerberaum künftig vermietet wird.

Für rund 5000 Franken soll das Erdgeschoss des Gebäudes am Sagiweg 2 in Menziken in ein Gastgewerbe umgewandelt werden. Rund 26 Sitzplätze soll das Lokal in Zukunft bieten. Vor dem Haus sind zudem acht Parkplätze geplant. In Absprache mit den anderen Stockwerkeigentümern würden die Parkplätze vom Gewerbe der ganzen Parzelle geteilt werden.

«Angesichts der Tatsache, dass das Gastgewerbe insbesondere während der Mittagspause und am Abend frequentiert wird, besteht eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Parkplätze effizient zu teilen», heisst es im Betriebskonzept. Dies, weil die anderen Gewerbe auf der Parzelle eher während den regulären Arbeitszeiten aktiv seien.

Im neuen Lokal soll gemäss den Unterlagen weder Alkohol ausgeschenkt, noch geraucht werden. Das Baugesuch für die Umnutzung von Gewerbe zu Gastgewerbe liegt noch bis Ende Juli bei der Bauverwaltung in Menziken öffentlich auf.