Menziken «Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beissen»: Menziken bewilligt Schulcontainer für knapp 2 Millionen Franken Das Schulprovisorium wurde an der Menziker Gmeind genehmigt, wenn auch nach langer Diskussion. Ein anderes Traktandum wurde jedoch nur mit einer Änderung bewilligt.

Ähnlich wie in Wil soll auch in Menziken ein zweistöckiger Containerbau die Übergangslösung für das Schulraumproblem sein. Symbolbild: Arthur Gamsa

«Wir haben die 8000er-Grenze überschritten», sagt Gemeindeammann Erich Bruderer zu Beginn der Gemeindeversammlung. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres ist die Bevölkerung der Gemeinde also um 174 Personen gestiegen. Das hat unter anderem auch Folgen für die Schulraumplanung. Schon auf das kommende Schuljahr werden in Menziken vier neue Schulklassen gebildet. Bis 2026 wird mit rund zehn neuen Klassen gerechnet.

Weil die bestehenden Schulgebäude nicht für einen Ausbau geeignet sind, plant die Gemeinde ein neues Schulzentrum. Wo das genau sein wird, ist aktuell noch unklar. «Die Umzonung von verschiedenen Parzellen zur Zone für öffentliche Bauten ist geplant», erklärt Gemeindeschreiber Michael Schätti. Bis in Menziken ein neues Schulzentrum steht, wird es aber noch mindestens acht Jahre dauern. Der zuständige Gemeinderat Herbert Karli hält an der Gmeind fest: «Die Situation ist akut. In einem Jahr können wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr unterbringen.»

Aus diesem Grund will die Gemeinde für 1,95 Millionen Franken ein Provisorium auf dem Fussballplatz Fluckmatt Nord aufstellen. Die zweistöckige Containeranlage kann von Dübendorf übernommen werden, wo sie noch bis August 2023 steht. «Ein Bezug ist voraussichtlich frühestens auf das zweite Semester des Schuljahrs 2023/24 möglich», sagt Gemeindeschreiber Schätti. Die Bewilligung des Provisoriums war an der Gemeindeversammlung das am längsten diskutierte Traktandum.

Die einen beklagten sich darüber, dass das Problem nicht früher in Angriff genommen wurde. Andere schlugen Alternativlösungen – zum Beispiel einen Standardbau wie das Pfrundmatt-2-Schulhaus in Reinach – vor und wieder andere sprachen sich für die Containerlösung aus, wenn auch nicht aus Begeisterung. «Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beissen, für unsere Kinder», sagte eine Votantin.

Nach etwa 45 Minuten Diskussion stellte Ammann Erich Bruderer den Antrag. «Ich bin erstaunt darüber, wie viele Spezialisten wir hier haben», sagte Bruderer zuvor. Schliesslich plane die Gemeinde schon seit Monaten eine Übergangslösung. Letztlich wurde das Traktandum von der Gemeindeversammlung angenommen.

Vertrag soll abgeändert werden

Anders lief die Situation beim neuen Vertrag über die gemeinsame Führung des Regionalen Sozialdienstes Oberwynental (RSDO). Der bisherige Vertrag stammt aus dem Jahr 1980. Damals arbeiteten zwei Personen für den RSDO. Die andere Mitgliedsgemeinde, Reinach, hat den Vertrag am Abend zuvor an der Gemeindeversammlung angenommen. In Menziken wurde er zwar auch genehmigt – jedoch mit einer Änderung: Die Aufsichtskommission soll aus mehr als nur vier Mitgliedern (zwei pro Gemeinde) bestehen. «Bei über 30 Mitarbeitenden braucht es mehr als vier Leute in der Kommission», so ein Votant.

Gemeindeschreiber Schätti erklärt gegenüber der AZ: «Vermutlich war an der Versammlung nicht allen bewusst, dass die Aufsichtskommission nicht die eigentliche Aufsicht – im Sinne von Prüfung, Einsetzung und Aufhebung von Massnahmen sowie Entgegennahme und Prüfung der von den Beistandspersonen eingereichten Berichte – über den Kindes- und Erwachsenschutzbereich innehat.» Diese Funktion komme der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Bezirksgerichts Kulm zu.

Der Änderungsantrag bedeutet, dass der Vertrag vorerst nicht zustande gekommen ist und entweder Menziken oder Reinach oder allenfalls beide Gemeinden sich noch einmal mit diesem Geschäft befassen müssen. Das weitere Vorgehen wird nun an der nächsten Sitzung der Aufsichtskommission besprochen.