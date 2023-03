Menziken Nicht wichtig genug: Fahrzeugdepot soll Ausbauplänen nicht im Weg stehen Der neue Erschliessungsplan für die Menziker Hauptstrasse liegt öffentlich auf. Dem alten Fahrzeugdepot soll der Status als wichtiges Gebäude aberkannt werden.

Das Fahrzeugdepot soll nach der Einführung des neuen Erschliessungsplans Hauptstrasse kein wichtiges strassenraumprägendes Gebäude mehr sein. Bild: Screenshot

Google Street View

Die Gemeinde Menziken ist gerade daran, einen Erschliessungsplan für ihre Hauptstrasse zu erarbeiten. In diesem Rahmen wurden die 1997 festgelegten Baulinien im gesamten Strassenabschnitt des Gemeindegebiets überprüft, um ihre Kompatibilität mit der Nutzungsplanung und verschiedenen anderen Plänen sicherzustellen – dazu kommt, dass die vor 26 Jahren festgelegten Pläne zum Teil nicht mehr dem heutigen Planungs- und Bebauungsstand entsprechen.

Das wurde nun alles aufgearbeitet, viele Linien wurden aufgehoben. Beziehungsweise nur noch dort gesetzt, wo ortsbildlich wichtige oder den Strassenraum prägende Gebäude den gesetzlichen Mindestabstand zur Strasse unterschreiten. Das bedeutet aber auch, dass Gebäude, die nun keine solche Baulinie mehr haben, bei einem Abbruch und Neubau zurückversetzt werden müssten.

Ziel ist unter anderem der Ortsbildschutz: Mit Baulinien (Abstände dürfen unterschritten werden) und Pflichtbaulinien (Neubauten müssen an die Linie gebaut werden) soll sichergestellt werden, dass das Strassenbild von Menziken mit seinen oft besonderen Gebäudestellungen auch in Zukunft erhalten bleibt. Die Auflage dauert noch bis am 20. März, das Mitwirkungsverfahren war vor einem Jahr.

Gebäude nicht wichtig genug

Im Mitte Februar verabschiedeten und kürzlich publizierten Mitwirkungsbericht werden drei Eingaben aufgeführt. Eine kam von der Firma Fischer Reinach AG. Die sah durch den Erschliessungsplan den Ausbau ihres Firmenareals gefährdet, heisst es im Mitwirkungsbericht. Konkret geht es zum einen um eine Pflichtbaulinie auf der Parzelle Nr. 48, das ist das alte Fahrzeugdepot neben dem Gasthof Sternen und gegenüber vom Autohändler Automenziken.

Dazu heisst es im Plan: «Bisher war vorgesehen, nicht nur diese Stellung mit einer Pflichtbaulinie zu sichern, sondern auch die Kubatur als strassenraumprägend zu schützen.» Bei einem Abriss hätte der Neubau direkt an die Baulinie gebaut werden müssen. Laut Stellungnahme der Gemeinde braucht es das aber gar nicht: «Da ... kein Unterabstand zu sichern ist, kann auf die Pflichtbaulinie verzichtet werden.» Dafür soll es eine Baulinie geben.

Weiter beantragt die Fischer Reinach AG, dass die Klassierung als «wichtiges, strassenraumprägendes Gebäude» sowohl für das Fahrzeugdepot als auch für die einen Steinwurf weit entfernt gelegene Villa an der Hauptstrasse 9 aufgehoben wird.

Zusammen mit der Pflichtbaulinie seien diese Punkte mit der firmeneigenen Arealplanung nicht vereinbar: «Die Festlegungen schränken die flexiblen Entwicklungsmöglichkeiten des Standorts und Unternehmens sowie zur Sicherstellung allfälliger neuer Arbeitsplätze ein. Sie stellen eine unzumutbare Einschränkung dar.»

Das will der Gemeinderat nicht: Die Klassierung als wichtiges strassenraumprägendes Gebäude sei nicht wichtig genug, «als dass es die Entwicklung des Areals weiterhin einschränken darf». Also wird beim Fahrzeugdepot auf diese Klassierung verzichtet. Die Villa sei übrigens sowieso kein wichtiges strassenraumprägendes Gebäude, stehe schon seit einem Gerichtsurteil von 2001 nicht mehr unter kommunalen Schutz. Es werde folglich auch weiterhin nicht als solches klassiert.