Menziken Vereinbarkeit von Amt und Beruf nicht möglich: Menziker Bildungsgemeinderat tritt zurück Vor zwei Jahren wurde Herbert Karli gewählt, um das Menziker Schulressort zu übernehmen. Nun demissioniert der 54-Jährige, sobald seine Nachfolge geregelt ist. Und zwar aus den gleichen Gründen wie sein Vorgänger.

Menziken braucht in Kürze einen neuen Gemeinderat. Bild: Mathias Förster

Keine schlechte Karriere: Vor zwei Jahren wurde Herbert Karli für die FDP in den Menziker Gemeinderat gewählt – damals wohnte er gerade mal ein halbes Jahr im Dorf, trotzdem gewann er gegen einen Alteingesessenen. Karli war als ausgewiesener Bildungsexperte für das Schulressort prädestiniert; an seinem früheren Wohnort (Sins AG) sass er dreizehn Jahre in der Schulpflege, zehn als Vize und drei als Präsident.

Herbert Karli (FDP) tritt per Ende Jahr zurück. Bild: zvg

Und die Baustellen im Menziker Schulressort waren oder sind auch immens: Gerade im vergangenen April verkündete der Gemeinderat, Menziken brauche dringend eine Schulraumplanung. Bis 2026 werden in der Gemeinde 753 neue Wohneinheiten bezogen, der verfügbare Schulraum könne das gewaltige Wachstum nicht schlucken.

Das Problem war eigentlich schon ein Jahrzehnt lang bekannt, passiert ist in dieser Zeit ausser «Pflästerlipolitik» mit verschiedenen Provisorien nicht viel. Karli nahm das Heft in die Hand, stiess die Arbeiten an – kürzlich wurde ein neues Provisorium für 2 Millionen Franken bewilligt, ausserdem macht sich die Gemeinde an die rund achtjährige Planungs- und Bauphase eines neuen Schulhauses.

Rücktritt per Ende Jahr eingereicht

Um diese Baustellen wird sich Herbert Karli aber nicht mehr selber kümmern. Eine halbe Legislaturperiode nach seinem Antritt reicht er seinen vorzeitigen Rücktritt ein – per Ende 2023 beziehungsweise auf den Zeitpunkt einer allfälligen Ersatzwahl.

Der Entscheid sei ihm keinesfalls einfach gefallen, erklärt er auf Anfrage: «Das Amt hat mir viel Freude bereitet, aber die Vereinbarkeit mit meinem Beruf wurde immer schwieriger.» Karli ist Leiter Supply Chain & Facility Management bei der Hirschthaler Jungheinrich AG, ein Vollzeitjob mit viel Führungsverantwortung über mehrere Abteilungen hinweg.

Kürzlich sei eine neue Aufgabe dazugekommen, weiter müsse er den längeren Ausfall eines Mitarbeiters auffangen – das bringe er nicht alles unter einen Hut: «Neben einem guten 100-Prozent-Pensum noch 20 bis 25 Prozent als Gemeinderat tätig zu sein, ist schwer.» Die wöchentlichen Gemeinderatssitzungen seien nicht das Problem, diese würden über das ganze Jahr geplant und könnten entsprechend in der eigenen Agenda berücksichtigt werden. Aber: «Es gibt aber viele Termine, auch tagsüber, welche sich mit einem verantwortungsvollen 100-Prozent-Job nicht vereinbaren lassen. Dazu kommen noch weitere Abendtermine.»

Öffentliche Wahrnehmung oder Familie und Freunde

Vor seiner Kandidatur 2021 sass Karli mit seinem Vorgänger Anton Bättig zusammen, um das Arbeitsvolumen und die anfallenden Pendenzen zu besprechen. Bättig trat übrigens genau aus dem gleichen Grund zurück: Weil die Schulpflege per Januar 2022 abgeschafft beziehungsweise ihre Arbeiten an den Gemeinderat übertragen wurden, wurde ihm der Arbeitsaufwand zu hoch. Karli wusste also, worauf er sich einlässt? Er erklärt: «Mir war klar, dass die Vereinbarkeit anspruchsvoll wird, aber irgendwo gibt es Grenzen – mein Beruf erfordert eine immer höhere Flexibilität, die ich als Gemeinderat nicht mehr habe. Und der Beruf hat klar Vorrang.»

Ob sein Rücktritt allenfalls auch aus anderer Richtung befeuert wurde? So kam etwa Karlis Abwesenheit am alle vier Jahre stattfindenden Jugendfest, so hört man, im Dorf gar nicht gut an. Karli verneint: Seine besten Freunde hätten an diesem Wochenende geheiratet. Die grossen Arbeiten des gesamten Organisationskomitee hätten im Vorfeld stattgefunden, wo er seinen Beitrag geleistet hat. Beim Fest selber war es einmal mehr eine Abwägung, was im Leben wichtiger ist; öffentliche Wahrnehmung oder die eigene Familie, die Freunde, weshalb die Entscheidung nicht schwerfiel.