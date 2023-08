Menziken Um eine Versorgungslücke zu schliessen: Sunrise will neue Handy-Antenne bauen Der Standort an der Menziker Grubenstrasse sei ideal, die Netz-Abdeckung bisher eher mangelhaft. Ausserdem könne die Anlage auch von einem anderen grossen Player der Telekom-Branche benutzt werden, was eine weitere Antenne erübrigt.

Teile der Gemeinde Menziken haben derzeit keinen guten Handy-Empfang, heisst es in einem Bericht. Bild: Mathias Förster

Die meisten Menschen besitzen ein Handy. In Menziken können aber offenbar nicht alle damit telefonieren, weil sich ein Teil der Gemeinde in einer Versorgungslücke befindet.

Das geht aus dem Bericht zum Neubau einer Mobilfunkanlage hervor. Darin schreibt die Sunrise GmbH, die Bauherrin, es habe in Menziken zwar bereits solche Anlagen, deren Kapazitäten würden aber eher im Nahbereich zur Verfügung gestellt: «Das bedeutet, dass selbst wenn ein Funksignal besteht, in schlechter versorgten Gebieten kaum Kapazitäten zur Verfügung stehen.» Diese befinden sich im südlichen Teil von Menziken und in der ehemaligen Gemeinde Burg.

Die neue Antenne kostet 80'000 Franken und soll an der Grubenstrasse gebaut werden, auf dem Grundstück der Imbesa GmbH, in der Arbeitszone. Der entscheidende Vorteil an diesem Standort sei die Lage, und dass dort ein «relativ hoher freistehender» Masten gebaut werden kann: «Damit können zumindest zwei alternative Standorte innerhalb der Siedlungsgebiete von Burg und Menziken verhindert werden.» Zudem biete der geplante Standort auch Platz für die Mitbenutzung durch die Swisscom, was weitere zusätzliche Anlagen im Siedlungsgebiet zu vermeiden helfe.

Das Baugesuch liegt noch bis am 18. September auf der Gemeindeverwaltung Menziken auf.